Ціни на фрукти в Одесі перед святами

Фрукти на прилавку одеського ринку. Фото: Новини.LIVE

Напередодні зимових свят ціни на фрукти в Одесі залишаються стабільними, але продавці вже готуються до змін. Торгівля йде повільно, а покупці дедалі частіше рахують кожну гривню. На ринку переважають невеликі покупки — беруть мінімум необхідного.

Журналісти Новини.LIVE завітали на Київський ринок в Одесі та дізналися актуальні ціни на фрукти.

Передсвяткові настрої

На Київському ринку в Одесі продавці працюють без ажіотажу. Людей небагато, а серед покупців — переважно пенсіонери та родини з невисокими доходами. Через це торговці намагаються не піднімати ціни, щоб утримати клієнтів. Попит є, але обсяги покупок стали помітно меншими.

"Не сильно відрізняється, всі фрукти смачні, можна все спробувати. Людей зараз мало, беруть небагато, але торгівля потроху йде. Думаю, перед Новим роком постачальники все ж піднімуть ціни, особливо на імпорт", — розповідає продавчиня Діна.

Продавчиня фруктів Діна. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни

Покупці здебільшого обирають сезонні та дешевші фрукти, відмовляючись від великих закупівель. Найчастіше беруть мандарини, апельсини та гранати — невеликими порціями. Дорогі позиції купують рідше, переважно "на свято".

Вартість фруктів:

гранат (Сирія) — 200 грн/кг

гранат (Туреччина) — 180 грн/кг

мандарини (ПАР) — 150 грн/кг

мандарини (Туреччина) — 120 грн/кг

мандарини (Іспанія) — 170 грн/кг

апельсини — 170 грн/кг

грейпфрут — 200 грн/кг

ківі gold — 430 грн/кг

хурма "Шарон" (Туреччина) — 150 грн/кг

хурма "Шарон" (Бельгія) — 200 грн/кг

груша — 100 грн/кг

Банан — 100 грн/кг

Гранат на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Продавці зазначають, що ціни майже не змінювалися останніми тижнями. Водночас вони не виключають подорожчання імпортних фруктів через логістику та оптові закупівлі. Якщо попит пожвавиться ближче до свят, цінники можуть зрости.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує риба на одеському базарі. Також ми писали про те, як змінилися ціни на овочі в Одесі.