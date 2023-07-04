Промышленный потенциал Одесчины: на что претендует Черноморская столица

Одесский припортовый завод Фото: Одесский припортовый завод

В советское время в Одессе работало много известных и по сей день предприятий: Одесский автосборочный завод, линолеумный завод "Большевик", НПЗ, ОПЗ и т.д. Впрочем, часть из них не смогла пройти испытание временем и прекратила фактически свое функционирование. Хотя на бумагах они до сих пор есть.

Реально ли возобновить работу промышленных гигантов Одессы и как эффективно распорядиться предприятиями, работа которых приостановлена, в частности НПЗ и ОПЗ?

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— Ни для кого не секрет, что государство является довольно плохим владельцем и пример тому — Одесский линолеумовый завод "Большевик". Предприятие, доведенное до банкротства, но оно до сих пор является государственным. Сегодня там уже даже стен нет, а когда-то работало несколько тысяч человек. Можно ли возобновить это производство и как это сделать?

— Думаю, что здесь нужно говорить не отдельно о каком-то заводе, а рассматривать глобально, каков государственный подход к таким заводам и производствам. Считаю, что он должен быть четко разделен на две части. Первая — это стратегические заводы, имеющие большое значение для безопасности государства, для фундаментальных отраслей и в таких случаях роль государства должна быть большой. Здесь оно должно быть владельцем. Это в принципе допустимо, хотя действительно весь опыт мировой говорит о том, что государство не является лучшим собственником. Потому что всегда человек, который обладает предпринимательской способностью и борется за собственный интерес, более эффективен. Однако в случае таких стратегических предприятий это может быть оправдано. А вот другие предприятия, например "Большевик". Причина того, что он сегодня в руинах, в том, что вовремя не был продан и передан в частные руки.

Информация о заводе "Большевик". Фото: Скриншот youcontrol.com.ua

Сегодня о возрождении этого предприятия говорить очень сложно, возможно, найдутся предприниматели, которые смогут это сделать. Однако мы живем в современном мире и государство не должно производить линолеум, мы не северная Корея и не РФ, поэтому это не задача государства. Государство должно создавать правила игры, поэтому в случае "Большевика" я за то, чтобы эти руины передать частному владельцу. И здесь даже главное — не цена, чтобы продать, а чтобы было запущено производство. Может быть, не линолеума, а чего-то другого. Приоритетом должны стать новые рабочие места. Если они создаются, люди получают зарплату, это гораздо важнее. Это ключевая задача в нынешних условиях.

Руины завода "Большевик". Фото: Саша Боровик

Здания завода "Большевик". Фото: Саша Боровик

Руины завода "Большевик". Фото: Саша Боровик

— Почему долгие годы никто не занимался вопросами таких промышленных объектов? Почему его не отдали или не продали иностранным инвесторам на льготных условиях?

— Очевидно, что с экономической политикой в Украине все эти годы была большая беда, и мы имеем соответствующие последствия. Но, к сожалению, и сегодня с этим направлением у нас беда. Мы реагируем на мгновенные вызовы: государство обеспечивает свет и воду в кране. Но это базовые вещи, не имеющие экономической политики. Здесь мы должны над этим работать, чтобы выстроить ее таким образом, чтобы показать миру будущее место Украины на экономической карте, а именно: как мы к этому будем идти, поддержка отраслей и предприятий приоритетна. Но ничего этого практически нет.

В Верховной раде уже принят в первом чтении законопроект, отменяющий льготную ставку налогообложения 2% и возвращающий все проверки. Я голосовал против этого законопроекта, внес в него много правок, буду делать все, чтобы его не приняли. Это еще одно доказательство того, что экономической политики не существует.

Одесский припортовый завод Фото: ОПЗ

— Если говорить о приватизации государственных объектов, то на очереди стоит Одесский припортовый завод. Его уже не раз выставляли на торги и даже были покупатели. Сегодня снова все сводится к тому, что его необходимо приватизировать, поскольку у государства на модернизацию денег нет. Как вы видите будущее ОПЗ?

— Эта тема для меня очень близка. Я много лет занимаюсь ею и поднимаю вопросы экологической опасности этого объекта. Надо понимать, что в состав ОПЗ входит крупнейшее в Европе аммиакохранилище вместимостью 120 тысяч тонн. И вообще, ОПЗ — это финальная точка многокилометрового аммиакопровода, который начинается еще на территории России. Сегодня он, конечно, не работает, но чтобы мы понимали, что это стратегический объект. Поэтому считаю, что роль государства должна быть значительной и здесь могут быть разные варианты государственно-частного партнерства. Когда государство оставляет контроль за собой, однако при этом приобщается частный инвестор, занимающийся производством, потому что фактически он состоит из двух частей. Одна занимается производством аммиака, а вторая — его перегрузкой.

Мощности припортового завода. Фото: ОПЗ

Производительные мощности ОПЗ. Фото: ОПЗ

Безусловно, этот аммиакопровод, который в государственной собственности должен остаться, потому что он уникален и в этом смысле ОПЗ должен быть под контролем государства, по крайней мере частично. Сейчас завод переживает очень тяжелое время и главная причина — не может отгрузить свою продукцию. Раньше большое количество продукции шло дальше на экспорт кораблями — аммиаковозами. Сегодня это нереально, потому что Черное море закрыто, кроме зерновой инициативы.

Одесский припортовый завод Фото: ОПЗ

— Каким инвесторам, из каких стран это предприятие может быть интересно?

— В этом и есть сила рынка, что к нам может прийти инвестор отовсюду. Для нас это не важно, главное, чтобы они были эффективны. Здесь важно, чтобы это не были российские инвесторы, потому что мы не можем с ними сотрудничать и видеть их здесь никак. Чисто с экономической точки зрения велика доля себестоимости продукции ОПЗ — это цена на природный газ. Хорошим партнером мог бы стать инвестор с доступом к дешевому природному газу, например арабские страны, потому что они заинтересованы в конечной продукции этого предприятия.

Территория Одесского припортового завода. Фото: ОПЗ

— Как быть с теми заводами, которые были в 90-х годах, так сказать, приватизированы и сегодня по сути ничего от них не осталось? Рассматривается ли механизм возвращения в государственную собственность, например того же Одесского автосборочного завода?

— Ну, вернем мы в государственную собственность, и что дальше делать с этими развалинами? Отстроить? За чей счет? За наш с вами? А по украинской традиции во время такого восстановления еще кто-то "нагреет" руки на этом. Я считаю, что это не поможет решить проблему. Здесь должен быть частный собственник, который и должен заниматься этим предприятием и опираться на диктующий условия рынка. Исключение из этого — только стратегические предприятия. Никакого смысла забирать развалины назад и вкладывать государственные средства нет.

Информация об одесском автосборочном заводе. Фото: Скриншот youcontrol.com.ua

— Можно ли как-то повлиять на владельцев, уничтоживших предприятия, чтобы они снова запустили производство?

— К сожалению, нет на государственном уровне такого механизма и те, кто рассказывает, что можно — это просто болтовня. Думаю, что повлиять можно, только если это чревато физической опасностью для граждан и окружающей среде.

— Еще одно предприятие, которое очень нужно после победы — Одесский нефтеперерабатывающий завод. Он уже почти 9 лет находится в подвешенном состоянии. Почему его еще не вернули в собственность государства?

— Это действительно важное предприятие, и думаю, что по нему государство должно применить определенные механизмы, позволяющие влиять на работу, чтобы сохранить его. Это стратегическая отрасль, и предприятие достаточно опасное. Это не линолеумовый или автосборочный завод, здесь совсем другая история, когда от судьбы этого предприятия зависит судьба людей, проживающих вокруг него. Здесь роль государства должна быть определяющей и она должна вмешаться в ситуацию.

Одесский нефтеперерабатывающий завод. Фото: google

Мощности Одесского нефтеперерабатывающего завода. Фото: google

— Как можно привлечь иностранных инвесторов на тот же Одесский НПЗ, чтобы он все-таки заработал? Какие условия мы можем предложить?

— Надо понимать, что сегодня кого-то привлечь довольно сложно, потому что идет война. Не каждый готов сейчас вкладывать свои деньги туда, где может упасть ракета. До того как война закончится, теоретически возможны государственные гарантии государств США или Германии, об этом я общаюсь с коллегами и прошу, чтобы эти страны предоставили определенные гарантии инвесторам, чтобы они все же заходили в Украину, для нас это важно сейчас, нам сегодня нужны рабочие места, нам сегодня нужно запускать экономику. Но они зайдут только тогда, когда будут уверены, что, если понесут потери, то они будут возмещены.

Производственные мощности НПЗ. Фото: google

Производственные мощности НПЗ. Фото: google

После нашей победы появится мощный бренд "Украина", и она будет очень привлекательна для любой кампании. Здесь важно, когда это произойдет, чтобы мы не встретились с нашими коррумпированными чиновниками, с коррупцией в судах. Наша задача, кроме того, чтобы победить Россию, еще и победить самих себя, коррупцию и построить страну, где будет верховенство права. Без этого не будет никаких инвестиций, развития экономики. Как только это будет, тогда всему найдется собственник, найдутся инвесторы. Сейчас все делаем, чтобы это произошло.