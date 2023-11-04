Ракетная опасность на юге — в Одессе объявлена воздушная тревога

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В Одессе объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Мониторинговые каналы сообщают об активности вражеской тактической авиации в акватории Черного моря.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Где объявлена тревога

Есть угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россияне активно сбрасывали взрывоопасные боеприпасы в акваторию Черного моря. В настоящее время штормовые волны вынесли на побережье более 70 бомб.