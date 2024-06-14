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Ракетоносители оккупантов фиксируются в трех морях — какая угроза для Одесчины

14 июня 2024 09:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Движение вражеского флота: где дежурят ракетоносители россиян
Вражеские ракетоносители на дежурстве в морях. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на утро пятницы, 14 июня, на дежурстве в Черном море фиксируется снаряженный ракетоноситель врага. Также корабли наблюдаются и в Азовском и Средиземном морях. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море — 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
  • в Азовском море — 9 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет;
  • в Средиземном море — 3 вражеских корабля, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив к Черному морю прошли 11 судов, из них только два продолжили движение в направлении пролива Босфор. А к Азовскому морю — 3 судна, все двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, ситуация в Крыму для оккупантов стремительно ухудшается из-за недавних ударов по паромной переправе, которая обеспечивала значительную часть военной логистики России. После попадания захватчикам пришлось ехать к себе домой через Чонгар.

Кроме того, мы также писали, чтобы уберечь свои подводные ракетоносители, россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Это нетипичная практика для нахождения кораблей в порту.

Добавим, в результате морской атаки Главного управления разведки Минобороны Украины, в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно захватчиков. Речь идет о рейдовом буксире "Сатурн" .

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