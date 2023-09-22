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Ремонтные работы: где в Одессе не будет воды (список адресов)

22 сентября 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ремонтные работы: где в Одессе не будет воды (список адресов)
Женщина набирает воду в бювете. Фото: Новини.LIVE / Юлия Браславская
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 22 сентября, в Одессе и области прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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  • просп. Небесной сотни, все дома;
  • ул. Академика Королева, все дома;
  • просп. Академика Глушко, все дома;
  • ул. Ильфа и Петрова, все дома;
  • ул. Академика Уильямса, все дома;
  • ул. Архитекторская, все дома;
  • район Слободка, все дома;
  • ул. Академика Филатова, все дома;
  • ул. Люстдорфская дорога; все дома;
  • ул. Космонавтов, все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 15:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти полмиллиарда гривен. Эти средства компания может купить тысячи метров новых труб и снизить количество аварийных прорывов.

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