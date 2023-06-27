Что ждет Россию в будущем – предсказание мага

Одесский маг и колдун Сергей Кобзарь. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

За так называемым бунтом в России украинцы следили внимательно, вот только "сериал" очень быстро закончился, можно сказать, что толком и не начавшись. В социальных сетях даже мемы ушли — верните деньги за попкорн. Но все ли так однозначно или это была все же репетиция перед большой игрой?

Журналисты Новини.LIVE попросили одесского мага и колдуна Сергея Кобзаря заглянуть в будущее, чтобы узнать судьбу России.

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Переворот или представление?

Одесский маг Сергей Кобзарь уверен, что происходившее в России трудно назвать переворотом, скорее это такой небольшой спектакль, причем цирковой. Но рассчитывать, что на этом выступления окончены, не стоит. Последствия не заставят себя ждать.

"Когда делаешь расклад, нам показывает карту иллюзии, обмана. Это свидетельствует скорее о том, что у всего, что нам показывали, есть второе дно, которое мы еще не увидели. В ближайшие 2-3 месяца все проявится, и эти последствия будут сказываться не против Украины, а как раз против России и в очень больших объемах", — отметил колдун.

Последствия бунта будут тяжелыми и довольно затяжными. Фото: Новини.LIVE

Согласно раскладам, последствия так называемого бунта будут тяжелыми и очень затяжными. Сегодня многие не понимают, что произошло, часть связывает все с Украиной, но по факту это внутренние конфликты. Сейчас, по мнению мага, была представлена только афиша, а вот спектакль нас ждет впереди.

Что под афишей?

Под афишей следует ожидать серьезных кадровых перестановок по всем вертикалям власти в РФ. Ломается то, что выстраивалось годами. Все это может привести к гражданской войне — хотя скорее это будет волнение, поскольку сегодня у русских нет силы воли. Этот искусственный мятеж еще раз показал: низы не могут, верха не хотят. Но шаг к переформатированию был сделан. Пока шаг сделали военные, и хотя обычные люди их не поддержали, напряжение растет.

"Простой пример не надо даже придумывать: посмотрите, как они ведут себя на поле боя, посмотрите, как они ведут себя в плену — умудряются друг у друга воровать. О каком единстве там вообще можно говорить? Когда у каждого в приоритете личные интересы. Если смотреть расклад, то все плюсы от этого мероприятия под названием бунт шли в пользу императора, то есть в пользу управляющего кланом. Это лишь иллюзия, которая, опять же, показана не для украинцев. Все было сделано для внутреннего населения", — заявил Сергей Кобзарь.

Следует ожидать кадровых перестановок в РФ. Фото: Новини.LIVE

Эти события в очередной раз показали разницу между украинцами и россиянами. Сегодня для нас в приоритете стоит государственный интерес — победа над врагом. Только на втором месте личные потребности каждого украинца. Именно этим и объясняется большое количество добровольцев, вставших на защиту своей родины. Да, людям многое не нравится, происходящее сейчас в государстве, но все понимают, что нужно разобраться сначала с внешними проблемами, а потом браться за внутренние.

Пробуждение россиян

Рассчитывать, что произошедшие события заставят россиян задуматься или одуматься, не стоит. Нам не нужно примерять их под свое мышление, они живут по другим меркам, и это каждому украинцу нужно понять. Впрочем, как и то, что освобождение наших земель и победа над врагом — это работа ВСУ.

"Там они все упоротые, все, кто имел какой-то более или менее интеллект, уже давно сбежали, переехали и так далее. Оставшиеся они не понимают и не хотят разбираться в происходящем. Основная масса населения России сегодня — это те, которые якобы сохраняют нейтралитет, это безвольная биомасса и не более. Какой там интеллект, чтобы взять и проанализировать? Мы должны учитывать, что там выросло целое поколение людей, ничего другого не знающих, ничего другого не видящих и опять же, они не пытаются видеть, никакого чувства свободы там уже нет от слова совсем", — подчеркивает маг.

Рассчитывать, что россияне одумаются, не стоит. Фото: Новини.LIVE

А жив ли Путин?

В последнее время довольно часто поднимается вопрос — жив ли Путин? Ответ на него искал и Сергей Кобзарь. По его словам, расклады, которые делались в разное время, практически показывают то же самое.

"У меня большие сомнения. Я не смогу этого доказать, но мы даже общались с коллегами на данную тему, и еще когда началась война, у него было два периода, которые он должен был не пройти. Первый период — это был май, второй — август, сентябрь — есть сомнения, что физическая часть Путина сейчас есть… Опять же, на сегодняшний день это уже такой собирательный образ, то есть нельзя сказать, что даже если его сейчас физически, допустим, не будет, это не значит, что сама идея путинизма, того, куда они ведут свое государство, как они проводят внешнюю политику, глобально изменится," — заявил участник 14-й битвы экстрасенсов.

Карты показывают, что руководит Россией сегодня группа. Если раньше, когда все начиналось, четко выпадало, что есть император, есть какие-то от него указания, есть поддержка, то сейчас все по-другому.

Сергей Кобзарь сомневается, что Путин жив. Фото: Фото: Новини.LIVE

"В раскладе сейчас, когда делаешь, это больше похоже на диагностику какой-то фирмы, бизнеса. Того, что есть один лидер, который, допустим, меняет все — этого нет. И все произошедшие события лишь укрепили мое мнение, что физически Путина уже нет или он очень слаб, таким образом, момента полного контроля нет", — отмечает маг.

Подготовка к выборам

Постановка с переворотом — не что иное, как укрепление и подготовка к выборам. По сути, нынешняя верхушка в России показала, насколько они держатся за свою власть, что готовы переступить через мирное население, погибших летчиков, через мнение окружающего мира. Любое волеизъявление народа сегодня — это не что иное, как фарс.

"Пока не будет полного развала или реформирования России, что-то новое мы там не увидим. То, что там был Медведев, Путин или появится еще какой-нибудь Вася, ничего не изменит. Должно быть дробление или на крайний случай какая-нибудь Северная Корея", — уверен колдун.

России не станет в ближайшие годы. Фото: Новини.LIVE

При этом расклад показывает, что развал "мощной" начнется в ближайший год. Если сегодня убрать из регионов силовые структуры, то территория России начнет дробиться минимум на три или четыре части.

"Я думаю, что мы увидим в очень обозримом будущем, буквально в течение года максимум, этот процесс. Просто опять же будет момент того, когда все внутри будет происходить и когда внешнее будет видно. Да, допустим, внутри они могут быть как-то это подавлять, как-то скрывать, но все равно до законодательного уровня дойдет. И вряд ли это будет мирно и красиво. Но все это будут разные даты", — подчеркнул Сергей Кобзарь.

Среди первых, кто захочет отделиться Кавказ, вслед захочет независимость Сибирь. А дальше уже пойдет по принципу карточного домика. По прогнозам, от России останется только Московская область и Санкт-Петербург.

Доверие к россиянам

Для восстановления своей репутации русским понадобится не менее 100 лет. Сегодня они в рейтинге международной политики упали ниже некуда.

Сергей Кобзарь — россиянам придется строить доверие с нуля. Фото: Новини.LIVE

"Можно привести пример, все-таки здесь он актуален — это сравнение с немцами. Все понимали, что вроде бы режим, режим политический, но... Вот я думаю, что будут какие-то части, которые быстрее вернут доверие, открестившись от всего и заявив, что нас там не было и так далее. Другим придется сложнее — результаты сегодняшних действий по подкупу или запугиванию западных чиновников дадут о себе знать", — в заключении сказал колдун.