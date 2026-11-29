БпЛА в ночном небе, спасатель на фоне пожара. Фото иллюстративное: ukrmedia.news, facebook.com/DSNSODE. Коллаж: Новини.LIVE

У ніч проти неділі, 29 листопада, армія РФ завдала удару по Одесі. Зазнав пошкоджень житловий будинок. Інформацію про наслідки атаки уточнюють.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про обстріл Одеси вночі 29 листопада

Повітряна тривога в Одеському районі тривала від 00:49 до 02:33. О 01:36 Повітряні Сили ЗС України попередили про реактивні безпілотники курсом на Одесу. О 01:54 військові зафіксували над містом реактивний БпЛА, а о 02:05 зазначили, що в напрямку Одеси летить ще один дрон. Близько 02:28 у місті пролунали вибухи.

Скриншот повідомлення t.me/kpszsu

ОНОВЛЕНО О 03:13: Очільник МВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок удару по багатоповерхівці є постраждалі. На місці атаки працює оперативний штаб.

Скриншот повідомлення t.me/odesaMVA

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера повідомляв, що в День пам'яті жертв голодоморів, 28 листопада, росіяни обстріляли склад із зерном на Одещині. Обстріл пошкодив покрівлю будівлі та знищив більшу частину продукції, яка зберігалася в цьому приміщенні. Люди не постраждали.

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Також ми писали про російський удар по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині 28 листопада. Без світла залишилися понад шість тисяч родин. Через атаку не було електроенергії в частині Одеського району, зокрема в Пересипському районі Одеси.