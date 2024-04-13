Как утонул российский крейсер "Москва" - детали операции.

Флагман ЧФ РФ "Москва" идет ко дну. Фото: twitter.com/osinttechnical

Два года назад украинские военно-морские силы нанесли удар по знаменитому российскому крейсеру "Москва". В результате успешной операции корабль, с помощью которого оккупанты били по Украине, пошел на дно Черного моря в 120 километрах от Одессы.

О подготовке к этой операции и ее реализации эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Как "Москва" пошла ко дну: детали операции

13 апреля 2022 года на третий месяц полномасштабного вторжения Черноморский флот РФ понес первые значительные потери. ВМС Украины, казалось, сделали невозможное: две ракеты "Нептун" стали смертельными для его флагмана "Москва". После точного удара корабль нашел свое последнее убежище на дне Черного моря, неподалеку от острова Змеиный. По словам Дмитрия Плетенчука, важным фактором в удачном завершении боевой операции стали не только умелое планирование, но и терпеливое ожидание выгодного момента для действий.

"Конечно, удача — это всегда важный элемент, но четкое планирование боевой операции, терпение и мониторинг дали свои результаты. Когда наше командование военно-морских сил увидели возможность уничтожить флагман, мы были к этому готовы. А вот враг, не был к этому удару готов. Они даже не подозревали, что у нас есть собственная крылатая ракета, и что мы вообще можем нанести огненное поражение", — сказал спикер ВМС.

Спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Первый удар оставил оккупантов без командования

В тот роковой день для русского флота была пасмурная и дождливая погода, что тоже сыграло немаловажную роль в потоплении флагмана. По информации Дмитрия Плетенчука, первая ракета "Нептун" поразила крейсер "Москва" и оставила его без руководящего состава. В свою очередь, враг был уверен в своих силах и не рассчитывал на такой удар, что и привело к потере корабля.

"Первая ракета после попадания фактически покинула корабль без достаточно большого количества руководящего состава. Экипаж уже не мог получать соответствующих команд, а сами они не отработали по собственной инициативе и потому, конечно, потеряли корабль. Кроме того, судя по тем событиям, которые сопровождали эту операцию. , враг шел малым ходом. То есть кафиры даже не боялись, и на своих имперских амбициях, считали, что находятся на, как у них называют, убийцы авианосцев, и они неприкосновенны", — добавил военный.

Так выглядел крейсер "Москва". Фото: УНИАН

Вторая ракета: враждебное ПВО не работало

Операция, благодаря которой российский авианосец пошел "кормить" черноморских бычков — длилась менее часа. Россияне, имея на вооружении своего боевого корабля три эшелона ПВО, по словам Дмитрия Плетенчука, даже не воспользовались ими в полном составе.

"2 из 3 расчетов ПВО, которые были на корабле, вообще молчали. Было такое впечатление, что там пустые посты, вот поэтому, это российское "авось пронесет", в очередной раз сработало против носителей этого менталитета", — сказал представитель ВМС ВСУ.

Место затопления крейсера "Москва" в Черном море. Фото: фотоколлаж

Крейсер океанического класса

Флагман "Москва" был построен в украинском городе Николаеве, и его потеря для России стала настоящим ударом по их имиджу и амбициям. Дмитрий Плетенчук говорит, что этот корабль принадлежал к океаническому классу, и его затопление в акватории Черного моря показало, что никто не может быть неприкосновен на территории Украины.

"Все соприкасающиеся лица оценили важность этого факта, и конечно, захватчики понимали сколько Россия теряет имиджево, и насколько это болезненно для имперских амбиций. Этот корабль был рассчитан на более активные боевые действия и его нахождение в акватории Черного моря вообще вызывало много вопросов, но они исчезли вместе с крейсером Москва", — резюмировал военный.

Спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук и журналист Анастасия Рвачева. Фото: Новини.LIVE

Пошел ко дну за сутки

Первая ракета ударила по "Москве" в обеденное время, а уже на следующий день, 14 апреля, крейсер полностью утонул вместе с экипажем. То, что корабль пошел ко дну, Россия до сих пор не признает. Стоит добавить, что символически именно этот флагман флота РФ украинский пограничник в первый день вторжения отправил во всем известное направление.

Почтовая марка. Фото: УНИАН

Напомним, что журналисты Новини.LIVE расспросили у спикера Военно-морских сил ВС Украины Дмитрия Плетенчука и о дальнейшей судьбе Черноморского флота РФ. Что готовит Украина для оккупантов можно узнать по ссылке.