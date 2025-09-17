День спасателя 2025 - история героя из Одессы

Спасатель Игорь Чистяков на задании. Фото: пресс-служба ГСЧС

Ежегодно 17 сентября в Украине отмечают День спасателя. В мирное время этот праздник был символом мужества и преданности делу. Но в условиях полномасштабной войны он приобрел еще более глубокий смысл. Ведь спасатели ежедневно идут туда, где опасно, чтобы спасти чью-то жизнь, рискуя собственной. Сегодня они работают не только с пожарами и авариями, но и ликвидируют последствия вражеских обстрелов, расчищают завалы и помогают пострадавшим в горячих точках. Какие вызовы появились во время войны и как это — спасать чью-то жизнь?

Обо всем этом журналисты Новини.LIVE поговорили с начальником караула ГСЧС в Одесской области Игорем Чистяковым.

Реклама

Читайте также:

Спасатели ГСЧС

У каждой профессии есть свое начало. Для кого-то это случайность, для кого-то — детская мечта, а для других — осознанный выбор. Для начальника караула Игоря Чистякова толчком стали обычные школьные встречи со спасателями. Они приезжали в школу, проводили занятия, знакомили детей с основами безопасности и показывали свою работу. Позже были и экскурсии в пожарную часть, которые окончательно сформировали у парня представление о будущей профессии. Именно тогда Игорь решил, что его место — среди тех, кто спасает людей. Однако семья со своей стороны сначала была настроена негативно к такой профессии.

"Сначала хотели, чтобы я не был связан с оперативной деятельностью, а занимался профилактикой пожаров. Но позже, когда пошел уже учиться в высшее учебное заведение, то лично принял решение. Когда мы начали дежурить в пожарных частях, я уже самостоятельно понял и принял решение, что хочу заниматься оперативной работой", — говорит начальник караула Игорь Чистяков.

Начальник караула Игорь Чистяков о том, как решил стать спасателем. Фото: Новини.LIVE

Этот выбор стал решающим. Не кабинетная работа и не плановые проверки, а именно выезды на вызовы, борьба с огнем и реальные человеческие судьбы определили его профессиональную тропу. Семья впоследствии поддержала Игоря, понимая, что это не просто работа, а призвание. Для него это стало настоящим вызовом и одновременно честью — быть среди тех, кто первыми оказывается там, где опасно. Свой первый пожар Игорь помнит до сих пор. Это было время учебы в институте, когда курсанты уже участвовали в выездах.

"Это была зима, выехал вместе с дежурным караулом на пожар в квартире. Мне очень запомнилась работа пожарных, как все быстро было сделано. Что самое главное, никто во время этого пожара не пострадал, и ребята справились со своей задачей на отлично", — вспоминает спасатель.

Начальник караула Игорь Чистяков о первом выезде на пожар. Фото: Новини.LIVE

Для спасателя подобные моменты становятся знаковыми — ведь именно в них закрепляется осознание важности профессии. Тогда Игорь окончательно убедился, что хочет быть частью этого коллектива, где каждая минута, каждое решение может спасти жизнь. Но на такой работе не обойтись без своих традиций и даже суеверий.

"Ребята говорят, что лучше не желать хорошей смены или хорошего дня друг другу. Но я к этому отношусь спокойно. Будет так, как должно быть. Мы сюда приходим так же, как все остальные на работу, и выполняем ее, несмотря ни на что", — объясняет начальник караула Игорь Чистяков.

Спасатель Игорь Чистяков о суевериях. Фото: Новини.LIVE

Работа в спокойный день

Когда нет срочных вызовов, жизнь караула выглядит иначе. Здесь есть четкий распорядок, в котором предусмотрено время и для обучения, и для тренировок, и для ухода за техникой. Ведь спасатель должен быть готов всегда — и физически, и морально.

"Каждое пожарное спасательное подразделение живет по распорядку дня. Есть служебная подготовка до обеда. Пожарные занимаются совершенствованием своей формы, физической формы, также занимаются теорией. Затем после обеда уход за техникой. Мы должны ухаживать за всем, ведь здесь наш второй дом. Также выезжаем в город, проверяем какие-то объекты, отрабатываем оперативные карточки пожаротушения", — рассказывает спасатель.

Машина ГСЧС готова к работе. Фото: Новини.LIVE

Ежедневная подготовка — это еще один аспект работы, которая кажется рутинной, но именно она позволяет спасателям действовать слаженно и быстро в критические моменты. Потому что от того, насколько хорошо слаженный коллектив, зависит успех в борьбе с огнем.

Работа во время войны

Первый день полномасштабного вторжения Игорь Чистяков помнит до деталей. Это было обычное утро — ребята приехали на службу, позавтракали, без каких-либо тревожных сигналов. Никаких воздушных тревог еще не было, ничего не предвещало беды. Но потом раздались взрывы. Сначала никто не мог поверить, что началась большая война. Но уже через несколько часов стало понятно: жизнь всех украинцев изменилась, а работа спасателей теперь будет совсем другой.

"Если до полномасштабной войны мы работали только на пожарах обычных, то сейчас каждый спасатель еще может попасть под повторный обстрел. Все уже видели, что одесские спасатели и попадали под повторные обстрелы. Было несколько таких тяжелых ситуаций для нас всех, для семьи спасателей. Так что мы должны быть внимательнее, смотреть друг за другом, и, прежде всего, это безопасность личного состава", — говорит начальник караула Игорь Чистяков.

Начальник караула Игорь Чистяков с командой. Фото: пресс-служба ГСЧС

За более чем три года большой войны каждый спасатель имеет свою историю, которая врезалась в память навсегда. Такие моменты невозможно стереть — они остаются внутренними шрамами, напоминающими о цене ежедневной работы. Игорь вспоминает один из самых тяжелых выездов, который состоялся во время ракетного обстрела одной из улиц.

"Это произошло ночью, когда мы приехали, к сожалению, были погибшие. Когда мы тушили пожар, то приехали родственники тех, кто был под этими завалами. И было очень трудно смотреть на эту картину, побороть в себе эту печаль, это сожаление. И этот пожар мне запомнился, он навсегда внутри", — признается спасатель.

Начальник караула Игорь Чистяков во время работы. Фото: пресс-служба ГСЧС

Такие обстоятельства меняют не только профессиональный опыт, но и отношение к жизни. Постоянное эмоциональное напряжение требует от спасателей не только силы, но и умения находить время для отдыха. Ведь без этого трудно долго выдерживать бремя работы на передовой мирного фронта.

"Я считаю, что всем нам, кто работает на оперативной работе сейчас, кто принимает участие в ликвидациях, пожарах, нужно больше отдыхать, заниматься своим психологическим состоянием. У каждого есть хобби, надо за собой следить, потому что постоянное эмоциональное напряжение", — объясняет начальник караула Игорь Чистяков.

Спасатель Игорь Чистяков с мотоциклом. Фото: пресс-служба ГСЧС

Сам Игорь пытается восстанавливать силы благодаря спорту. Тренировки, велосипедные прогулки или поездки на мотоцикле позволяют отвлечься от давления повседневных вызовов. Однако даже в такие моменты мысли о работе не оставляют, а желание сменить профессию так и не появилось.

"Мысли, чтобы изменить все, наверное, всегда есть, но я не вижу себя в другом. Мне очень нравятся эмоции, которые я здесь получаю, адреналин. Это, наверное, и держит в службе. Интерес никогда не исчезает. Работа интересная и мне нравится то, что каждая смена, каждый день на работе, отличается от других", — делится спасатель.

Начальник караула Игорь Чистяков во время тушения пожара. Фото: пресс-служба ГСЧС

Сегодня, в День спасателя, особенно важно вспомнить тех, кто ежедневно стоит на страже жизни украинцев. В условиях полномасштабной войны их труд стал еще опаснее, но и еще нужнее. Каждый заслуживает благодарности и пожелания сухих рукавов, а также скорейшего завершения войны, чтобы герои в форме спасали людей не от обстрелов, а от обычных жизненных опасностей.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил спасателей с профессиональным праздником. А также о том, что ГСЧС показали фото масштабного пожара в Одессе.