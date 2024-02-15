Работа портов Одессы не останавливается — сколько судов на загрузке

Судно с агропродукцией. Фото: Александр Кубраков

На сегодня, 15 февраля, в портах Большой Одессы на загрузке находятся десятки судов. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Читайте также:

Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 13 судов, еще 16 — в Черноморске, и 8 — в Южном. Известно, что на загрузке сейчас находятся два химических танкера. Кроме того, еще 12 судов направляются на выход из портов, а на вход – 4.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии имеется более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, что с начала действия самостоятельных гуманитарных коридоров в Черном море Украина транспортировала более 20 миллионов тонн грузов. Известно, что за полгода из портов Большой Одессы вышли 700 судов.

Также мы писали, что Россия продолжает минирование Черного моря. Для этого враг использует авиацию, направляя тактические самолеты на пути следования гражданских кораблей. Такие действия захватчиков создают угрозу для судов и безопасности мореплавателей из многих стран.

Добавим, что после прекращения действия зерновой сделки в июле прошлого года Россия увеличила интенсивность атак на припортовую инфраструктуру Украины. За последние полгода враг более 30 раз пытался разрушить морскую логистику.