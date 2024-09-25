Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россияне вывели корабль в Черное море — подробности arrow

Россияне вывели корабль в Черное море — подробности

25 сентября 2024 10:17
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Российский корабль в море – есть ли угроза для Одесчины
Российский корабль-ракетоноситель. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На утро среды, 25 сентября, в Черном море находится один вражеский корабль. Однако обстреливать Одесчину он не способен. Зато ракетоноситель подстерегает в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

Читайте также:
Не пренебрегайте тревогами - в Черное море вывели носитель Калибров - фото 1
Информация о флоте РФ по состоянию на 25 сентября. Фото: ВМС ВСУ

Российские корабли в морях

  • Черное море — один вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют;
  • Азовское море — вражеские корабли отсутствуют;
  • Средиземное море — один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Какие российские ракетоносители Украина потопила и повредила за время войны

Украина продолжает наносить удары по российскому флоту. Военные успешно потопили несколько важных кораблей РФ, в частности:

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").

  • Флагман Черноморского флота РФ, пораженный двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").

  • Поражен крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).

  • Потоплен на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").

  • Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").

  • Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.

Напомним, 20 сентября россияне выпустили ракету по Одессе. Четверо человек ранены, повреждено гражданское судно.

Также ранее оккупанты атаковали судно с зерном в Черном море.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:16 При выезде из Одесчины в Румынию изменятся правила — что нового

11:09 Денежная помощь от UHF — кто может получить и как подать заявку

11:02 Зеленский обсудил с премьером Канады военную поддержку Украины

11:01 Оккупанты нанесли 247 ударов по Сумской области, погиб человек — фото

10:58 Помогал РФ наступать на Покровск — СБУ задержала вражеского агента

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

10:55 Не любой ценой — Павел высказался о победе Украины в войне

10:49 Льготная ипотека "єОселя" стала доступнее — новые правила

10:44 На Одесчине подростка будут судить за зверское преступление — что он натворил

Text

10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

10:35 Украинские пограничники ликвидировали трех оккупантов на Харьковщине — видео

11:16 При выезде из Одесчины в Румынию изменятся правила — что нового

11:09 Денежная помощь от UHF — кто может получить и как подать заявку

11:02 Зеленский обсудил с премьером Канады военную поддержку Украины

11:01 Оккупанты нанесли 247 ударов по Сумской области, погиб человек — фото

10:58 Помогал РФ наступать на Покровск — СБУ задержала вражеского агента

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

10:55 Не любой ценой — Павел высказался о победе Украины в войне

10:49 Льготная ипотека "єОселя" стала доступнее — новые правила

10:44 На Одесчине подростка будут судить за зверское преступление — что он натворил

10:35 Украинские пограничники ликвидировали трех оккупантов на Харьковщине — видео

10:19 Продажа квартиры в 2024 году — правила и полный перечень документов

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Text

10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

Text
Эксклюзив

09:49 Хезболла обречена — Ауслендер рассказал детали войны Израиля с Ливаном

Text

08:00 Удар по Харькову и заявление Зеленского об атаках РФ по АЭС — эфир Ранок.LIVE

24 сентября 2024
Text

21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

Text

17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Text

13:00 Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью