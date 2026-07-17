Вечером 16 июля 2026 года РФ атаковала Одессу

Медики оказывают помощь пострадавшим в результате обстрела Одессы вечером 16 июля 2026 года. Фото: ГСЧС Одесской области

Поздно вечером в четверг, 16 июля, РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Повреждения получила гражданская инфраструктура. Возникли пожары.

Об этом сообщили начальник Одесской ОВА Олег Кипер и начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Одессы вечером 16 июля

Известно о двух погибших. Еще восемь человек, среди которых двое детей, пострадали. На месте работают все соответствующие службы. Информацию о последствиях атаки уточняют.

Воздушная тревога во всех районах Одесской области длилась с 22:12 до 22:53. В 22:18 Воздушные Силы ВС Украины сообщили о высокоскоростной цели в направлении Одесской области, а в 22:19 — об еще одной ракете в направлении Черноморска или Лиманки.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака сообщал о последствиях утреннего удара по гражданской инфраструктуре Одессы 16 июля. Атака повредила учебное заведение. Люди не пострадали.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговые каналы писал об обстреле Одессы днем 16 июля. Россияне нанесли по городу удар баражирующими боеприпасами из акватории Черного моря. Прогремели взрывы.