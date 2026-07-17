Россия нанесла ракетный удар по Одессе: известно о погибших и пострадавших

Медики оказывают помощь пострадавшим в результате обстрела Одессы вечером 16 июля 2026 года. Фото: ГСЧС Одесской области

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Поздно вечером в четверг, 16 июля, РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Повреждения получила гражданская инфраструктура. Возникли пожары.

Об этом сообщили начальник Одесской ОВА Олег Кипер и начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Одессы вечером 16 июля

Известно о двух погибших. Еще восемь человек, среди которых двое детей, пострадали. На месте работают все соответствующие службы. Информацию о последствиях атаки уточняют.

Воздушная тревога во всех районах Одесской области длилась с 22:12 до 22:53. В 22:18 Воздушные Силы ВС Украины сообщили о высокоскоростной цели в направлении Одесской области, а в 22:19 — об ещё одной ракете в направлении Черноморска или Лиманки.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской МВА Сергея Лысака сообщал о последствиях утреннего удара по гражданской инфраструктуре Одессы 16 июля. Под ударом оказалось учебное заведение. Люди не пострадали.

Также Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговые каналы писал об обстреле Одессы днём 16 июля. Россияне нанесли по городу удар баражирующими боеприпасами из акватории Чёрного моря. Прогремели взрывы.