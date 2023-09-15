Как проходит разминирование территорий в Херсонской области

Разминирование деоккупированных территорий. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

С начала полномасштабного вторжения вражеские российские войска засеяли значительную территорию Украины опасными взрывчатыми предметами. Отступая, они заминировали на деоккупированной территории детские сады, школы, частные дома, коварно заложили взрывчатку в домашнюю технику, начиняли ею все, что видели перед собой. Как результат, сейчас Украина считается одной из самых загрязненных опасными предметами страной.

Каждый день отважные спасатели, рискуя собственной жизнью, очищают украинские территории от взрывчатки. Этот процесс, говорят в ГСЧС, непрерывный и требует особой внимательности.

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Как это быть спасателем и с чем приходится им сталкиваться во время работы, журналистам Новини.LIVE рассказал сапер с 12-летним опытом работы — Александр Слободянюк.

Быть спасателем — осознанный выбор

Александр Слободянюк — пиротехник с 12-летним опытом работы. После завершения военно-инженерного института был направлен в Одесскую область. Здесь и началась его трудовая деятельность. Он неоднократно выполнял опасные задачи по разминированию территорий и обезвреживанию взрывных предметов. В 2022 году, как только началась полномасштабная война, перед спасателем и его командой предстал новый вызов. Отступая с деоккупированных территорий, враг заминировал ее новыми видами взрывчатки. Украинским спасателям пришлось буквально сразу учить новые образцы боеприпасов и методы их обезвреживания.

Александр Слободянюк. Фото: Новини.LIVE

"У меня в подразделении 51 спасатель, за каждого переживаю, чтобы во время выполнения задания они все вернулись домой живыми и невредимыми. Нам приходится сейчас работать в сложных условиях, ведь враг все время стреляет по деоккупированным территориям. К сожалению, в прошлом году во время работы погиб наш коллега", — рассказывает Александр.

Трагический случай тогда произошел в городе Снигиревка, где во время обследования дороги автомобиль наехал на противотанковую мину и сапер Святослав Додон погиб, а еще один спасатель получил ранения.

Оккупанты плотно заминировали территорию

Недавно Александр вернулся с деоккупированных территорий Херсонской области. До этого ему приходилось работать в Черниговской, Донецкой, Харьковской областях. Говорит, сейчас трудно оценить масштабы уже очищенных территорий, потому что они постоянно загрязняются из-за ракетных обстрелов оккупантов.

Работа саперов. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Александр Слободянюк о разминировании. Фото: Новини.LIVE

"Процесс разминирования территорий Украины не останавливается ни на минуту и занимает много времени, он несет потенциальную опасность. В приоритете — объекты критической инфраструктуры, обеспечивающие население водой, светом, газом и т.д. Опасные предметы могут быть на поверхности, а могут быть засыпаны грунтом. Бывает и такое, что боеприпасы на видном месте, но до них так просто не добраться, так как вокруг растяжки или заминированная территория. С помощью специальных приборов эту территорию сначала обследуют спасатели и только потом приближаются к опасной находке", — делится опытом Александр.

Работа саперов. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Сейчас на помощь саперам приходит и современное оборудование. Так, благодаря дронам удается обследовать обширные территории, а также леса и лесополосы.

Обследование территорий. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Опасность подстерегает повсюду

В ГУ ГСЧС Одесской области рассказывают, что пиротехники Одесчины, как и другие спасатели страны, работают не только на деоккупированных территориях, но и немало работы на местах. А после того, как враг регулярно обстреливает портовую и аграрную инфраструктуру региона, задач спасателям прибавилось. Впрочем, часть из них уже более 1,5 года выполняет задачи на освобожденных территориях.

Марина Мартыненко. Фото: Новини.LIVE

"С апреля 2022 года спасатели Одесчины, среди которых и Александр Слободянюк, постоянно на ротациях: пока одна группа возвращается, другая едет уже туда. Работы нашим сотрудникам все время хватает. До сих пор 2-3 раза в неделю поступают сообщения о найденных боеприпасах времен 2 мировой войны. Сегодня после подрыва Каховской ГЭС, спасатели часто обнаруживают опасные предметы и обезвреживают их", — рассказывает представитель ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко.

Выявление и обезвреживание опасных предметов. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Также Марина Мартыненко добавила, что спасатели работают в сложнейших условиях. Недавно была атака на пиротехников в Херсонской области. В результате погибли 6 человек.

Ротация и реабилитация

Дома Александра Слободянюка всегда с нетерпением ждет семья. Они понимают, что его работа важна. Мужчина рассказывает, что маленькой дочери пришлось рассказать историю о псе Патроне, который помогает спасателям разминировать территории. Ребёнок гордится тем, что делает отец вместе со своими коллегами и теперь спокойно реагирует, когда мужчина едет выполнять опасную работу на освобожденных территориях.

Спасатель при выполнении работы. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

В ГСЧС тем временем говорят, что после ротации спасатели проходят реабилитацию, с ними работают психологи. Им помогают пережить все увиденное и справиться со стрессом. Также вместе со спасателями проходят реабилитацию их семьи, постоянно переживающих за них.

Спасатели во время подтопления в Херсонской области. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

За 1,5 года работы на деоккупированных территориях, рассказывает Александр, его больше всего поражают местные жители.

"Они не теряют надежды, несмотря на то, что некоторые из них долгое время были без света и других коммуникаций. Спрашивают, что нам надо и всегда готовы прийти на помощь. Впечатляет то, что они готовы все отдать, чтобы скорее была победа", — резюмировал Александр.

Уже в октябре мужчина со своей командой отправятся снова в Херсонскую область, где продолжат очищать украинские территории от опасных предметов.