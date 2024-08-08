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Разведка НАТО над Черным морем продолжается

8 августа 2024 17:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Над Черным морем зафиксирована активность американской авиации
Разведчик Boeing P-8A Poseidon. Фото: Royal Australian Air Force
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 8 августа, у южных границ Одесской области фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию на крымском направлении.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Движение разведывательного самолета. Фото: скриншот

Где патрулирует самолет

Сегодня американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon патрулирует рядом с румынско-украинской границей. Авиация НАТО была замечена в нескольких километрах от Измаила и Орловки. Известно, что он взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилию. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Что известно об авиации

Boeing P-8A Poseidon является ключевым военным патрульным самолетом, разработанным компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основанный на пассажирском самолете Boeing 737-800ERX, P-8A отличается от своего коммерческого аналога специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания.

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17:07 Какими законами регулируются начисления и выплаты военным

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