Трагедия в порту Одессы: под завалами погиб мужчина

Разрушение в Одесском порту — под завалами оказались люди
На территории Одесского морского торгового порта произошло разрушение складского здания. На место происшествия сразу приехали спасатели, которые под завалами обнаружили двоих мужчин. Одного из них спасти не удалось.
Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Одесской области.
Детали инцидента
В Одесском порту обрушилось складское здание в то время как внутри находились люди. Произошло это, вероятно, из-за нарушения техники безопасности во время строительных работ. На место прибыли 20 спасателей от ГСЧС и кинологическое отделение, также к спасению привлекалось четыре единицы техники.
Специалисты ГСЧС с помощью гидравлического инструмента, также известные как "челюсти жизни", и бензориз получили одного мужчину, 1990 года рождения. Ему предоставили первую помощь и передали медикам.
"К сожалению, второго мужчину, гражданина 1993 года рождения, спасатели изъяли без признаков жизни" , — говорится в сообщении спасателей.
Мы также писали, что в Одессе обрушился двухэтажный аварийный дом. Известно, что здание располагается по адресу 1-й Бассейный переулок, 16 неподалеку от консервного завода на Водопроводной улице.
Читайте Новини.LIVE!