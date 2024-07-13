Житловий будинок обвалився в Одесі

В Одесі обвалився будинок. Фото: соцмережі

В Одесі обвалився двоповерховий аварійний будинок. Відомо, що будівля розташовується за адресою 1-й Басейний провулок, 16, що неподалік консервного заводу на Водопровідній вулиці.

Це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Аварійний будинок обвалився

Зазначимо, що будинок був визнаний аварійно-небезпечним ще у 1983 році й неодноразово обвалювався. Наразі він ймовірно не підлягає ремонту. Через руйнування кілька мешканців залишилися без даху над головою. За інформацією одеських ЗМІ, обвал стався ще день назад, на місці події працювали рятувальники та представники міської влади. Місце обвалення оточили сигнальною стрічкою. Офіційних коментарів від місцевої влади поки немає.

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Нагадаємо, мешканці будинку на проспекті Шевченка в Одесі, у який влучив російський дрон, потерпають від негоди. Сильні дощі призвели до того, що у будинку стіни покрилися цвіллю, а проводка в будь-який момент може закоротити. У міськраді ж зазначили, що через бюрократичні перепони наразі неможливо встановити навіть тимчасовий дах у будинку.

Також ми писали, що в Одесі планують усунути наслідки руйнувань, які стались у Приморському районі міста через ворожу атаку. Вже обрали підрядника без використання електронної системи. Ось тільки роботи були оцінені у понад 19 млн грн.

Додамо, що багатоквартирний будинок в курортному селищі Сергіївка Одеської області був зруйнований 1 липня 2022 року внаслідок російської атаки. Протягом двох років багатоповерхівка відбудовується, роботи тривають досі, проте невдовзі вже повинні закінчитися.