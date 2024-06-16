В Одесі люди пів року живуть у будинку без даху

Ганчірки та відра для збору води. Фото: Новини. LIVE

Мешканці будинку на проспекті Шевченка в Одесі, в який влучив російський дрон зараз потерпають від негоди. Сильні дощі призвели до того, що у будинку стіни покрилися цвіллю, а проводка в будь-який момент може закоротити.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили самі одесити.

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Дощі руйнують будинок

Після атаки на будинок мешканці залишилися без даху над головою і так живуть уже пів року. Під час ремонту було демонтовано другий поверх разом з покрівлею, залишивши лише перший, який був визнаний придатним для життя. Проте зараз одесити опинилися в критичних умовах: у квартирах буквально йде дощ.

"У нас замість даху басейн. Я бігаю з відрами вичерпую. Уже всі стіни та стеля поцвіли", — жаліється мешканець будинку Дмитро.

Стеля просіла від води. Фото: Новини. LIVE

Речі та білизна давно промокли, а мешканці почали хворіти через жахливі умови. Влада міста не реагує, і три сім’ї, які залишилися там просто кинуті напризволяще.

"Ми з мамою інваліди: я другої групи, а мама — третьої, вона потребує догляду. Ще з нами тут проживає сім’я з дітьми", — додає Дмитро.

Цвіль на стелі. Фото: Новини. LIVE

Мешканці відчайдушно шукають допомоги, але зіткнулися з бюрократичними перепонами: комунальники направляють їх до районної адміністрації, там їх навіть не пускають на поріг через війну в країні. У ЖЕКу лише розводять руками.

"Ну сьогодні приходив робітник. Сказав, що привезе якісь дерев’яні дошки, щоб перекрити злив. Ми з сусідом перекрили квартири плівкою у три шари, чекаємо", — жаліється Дмитро.

Більше про зруйнований будинок

Нагадаємо, у ніч проти 25 січня окупанти двічі атакували Одесу та область ударними БпЛА. Основний удар прийшовся на обласний центр, де дрони влучили у житлові будинки, зокрема і на проспекті Шевченко. Військові повідомляли про падіння БпЛА у Хаджибейському та Приморському районах міста. Було пошкоджено десятки квартир, а у сусідніх будинках ударною хвилею повибивало вікна. Крім того, руйнувань зазнало складське приміщення.

Кімната яку затоплює дощем в зруйнованому будинку. Фото: Новини. LIVE

Додамо, що згідно з інформацією, яка розміщена на порталі Prozorro, департамент міського господарства за 741 245 гривень замовив розробку проєктної документації на відновлення спільного майна. Та на виконання цієї послуги підряднику дали час аж до кінця року. Таким чином, коли почнеться ремонт будівлі, взагалі не зрозуміло, мешканці можуть провести без даху не одну зиму.