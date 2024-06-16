В Одессе люди полгода живут в доме без крова

Тряпки и ведра для сбора воды. Фото: Новини. LIVE

Жители дома на проспекте Шевченко в Одессе, в который попал российский дрон, сейчас страдают от непогоды. Сильные дожди привели к тому, что в доме стены покрылись плесенью, а проводка в любой момент может закоротить.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили сами одесситы.

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Дожди разрушают дом

После атаки на дом жители остались без крова и так живут уже полгода. Во время ремонта был демонтирован второй этаж вместе с кровлей, оставив только первый, признанный пригодным для жизни. Однако сейчас одесситы оказались в критических условиях: в квартирах буквально дождь.

"У нас вместо крыши бассейн. Я бегаю с ведрами, исчерпываю воду. Уже все стены и потолок поцвели", — жалуется житель дома Дмитрий.

Потолок просел от воды. Фото: Новини. LIVE

Вещи и белье давно промокли, а жители начали болеть из-за ужасных условий. Власти города не реагируют, и оставшиеся там три семьи просто брошены на произвол судьбы.

"Мы с мамой инвалиды: я второй группы, а мама - третьей, она нуждается в уходе. Еще с нами здесь проживает семья с детьми", — добавляет Дмитрий.

Плесень на потолке. Фото: Новини. LIVE

Жители отчаянно ищут помощи, но столкнулись с бюрократическими преградами: коммунальщики направляют их в районную администрацию, там их даже не пускают на порог из-за войны в стране. В ЖЭКе только разводят руками.

"Ну сегодня приходил рабочий. Сказал, что привезет какие-то деревянные доски, чтобы перекрыть ливень. Мы с соседом перекрыли квартиры пленкой в три слоя, ждем", — жалуется Дмитрий.

Больше о разрушенном доме

Напомним, в ночь на 25 января оккупанты дважды атаковали Одессу и область ударными БпЛА. Основной удар пришелся на областной центр, где дроны попали в жилые дома, в том числе на проспекте Шевченко. Военные сообщали о падении БПЛА в Хаджибейском и Приморском районах города. Были повреждены десятки квартир, а в соседних домах ударной волной выбило окна. Кроме того, разрушения подверглись складскому помещению.

Комната, которую затапливает дождем в разрушенном доме. Фото: Новини. LIVE

Добавим, что согласно информации, размещенной на портале Prozorro, департамент городского хозяйства за 741 245 гривен заказал разработку проектной документации на восстановление общего имущества. Но на выполнение этой услуги подрядчику дали время до конца года. Таким образом, когда начнется ремонт здания, вообще непонятно, жильцы могут провести без крова не одну зиму.