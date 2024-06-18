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Даху у будинку на Шевченка в Одесі, куди влучив дрон, не буде — чому

18 червня 2024 17:32
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відновлення даху у будинку на просп. Шевченка в Одесі - міськрада
Зруйнована стеля у будинку в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Мешканці житлового будинку на проспекті Шевченка вимушені ходити у дощовиках в квартирі через затоплення даху. Однак наразі немає можливості встановити захисні конструкції, аби вберегти одеситів від негоди. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Реакція міста 

Складна конструкція даху ускладнює захист квартир від сильних дощів, які випали в Одесі у червні. У міськраді ж зазначили, що через бюрократичні перепони наразі неможливо встановити навіть тимчасовий дах у будинку. 

"Нормативними будівельними та законодавчими актами не передбачено виконання тимчасових конструкцій, зокрема покриття даху будинку", — йдеться у повідомленні. 

Інформація про пошкодження була внесена до Державного реєстру майна, згодом були проведені першочергові демонтажні роботи зруйнованої частини будинку. Наразі тільки триває розробка проектних рішень щодо відновлювальних робіт, які планується завершити до кінця червня поточного року. 

Руйнування будинку на Шевченка

Нагадаємо, що у ніч проти 25 січня окупанти двічі атакували Одесу та область ударними БпЛА. Вибух, що стався поблизу будинку, спричинив значні руйнування, включаючи повне знищення частини даху будівлі. 

Пізніше частину другого поверху повністю демонтували, адже вона була визнана зруйнованою. А на порталі Prozorro департамент  міського господарства за 741 245 гривень розмістив тендер на розробку проєктної документації на відновлення спільного майна. Однак, коли саме почнеться ремонт будівлі — не зрозуміло.

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