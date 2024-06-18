Восстановление крыши дома на просп. Шевченко в Одессе – горсовет

Разрушенный потолок в доме в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Жители жилого дома на проспекте Шевченко вынуждены ходить в дождевиках в квартире из-за затопления крыши. Однако пока нет возможности установить защитные конструкции, чтобы уберечь одесситов от непогоды.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Сложная конструкция крыши усложняет защиту квартир от сильных дождей, выпавших в Одессе в июне. В горсовете отметили, что из-за бюрократических преград сейчас невозможно установить даже временную крышу в доме.

"Нормативными строительными и законодательными актами не предусмотрено выполнение временных конструкций, в том числе покрытие крыши дома" , — говорится в сообщении.

Информация о повреждении была внесена в Государственный реестр имущества, впоследствии проведены первоочередные демонтажные работы разрушенной части дома. Пока только продолжается разработка проектных решений по восстановительным работам, которые планируется завершить до конца июня текущего года.

Разрушение дома на Шевченко

Напомним, что в ночь на 25 января оккупанты дважды атаковали Одессу и область ударными БпЛА. Взрыв, произошедший вблизи дома, повлек за собой значительные разрушения, включая полное уничтожение части крыши здания.

Позже часть второго этажа полностью демонтирована, ведь она была признана разрушенной. А на портале Prozorro департамент городского хозяйства за 741 245 гривен разместил тендер на разработку проектной документации на восстановление общего имущества. Однако когда именно начнется ремонт здания — не понятно.