Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе рухнул жилой дом — люди остались под открытым небом arrow

В Одессе рухнул жилой дом — люди остались под открытым небом

13 июля 2024 13:38
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Жилой дом обрушился в Одессе
В Одессе обрушился дом. Фото: соцсети
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе обрушился двухэтажный аварийный дом. Известно, что здание располагается по адресу 1-й Бассейный переулок, 16, недалеко от консервного завода на Водопроводной улице.

Это сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Аварийный дом обрушился

Отметим, что дом был признан аварийно опасным еще в 1983 году и неоднократно обрушивался. Пока он вероятно не подлежит ремонту. Из-за разрушения несколько жителей остались без крова. По информации одесских СМИ, обрушение произошло еще день назад, на месте происшествия работали спасатели и представители городских властей. Место обрушения оцепили сигнальной лентой. Официальных комментариев от местных властей пока нет.

Больше о состоянии жилых домов в Одессе

Напомним, жители дома на проспекте Шевченко в Одессе, в который попал российский дрон, страдают от непогоды. Сильные дожди привели к тому, что в доме стены покрылись плесенью, а проводка в любой момент может укоротиться. В горсовете отметили, что из-за бюрократических преград сейчас невозможно установить даже временную крышу в доме.

Также мы писали, что в Одессе планируют устранить последствия разрушений, произошедших в Приморском районе города из-за вражеской атаки. Уже выбран подрядчик без использования электронной системы. Вот только работы были оценены более чем в 19 млн грн.

Добавим, что многоквартирный дом в курортном поселке Сергеевка Одесской области был разрушен 1 июля 2022 года в результате российской атаки. В течение двух лет многоэтажка отстраивается, работы продолжаются до сих пор, однако вскоре должны закончиться.

Одесса обрушение Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы дом

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля