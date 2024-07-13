Жилой дом обрушился в Одессе

В Одессе обрушился дом. Фото: соцсети

В Одессе обрушился двухэтажный аварийный дом. Известно, что здание располагается по адресу 1-й Бассейный переулок, 16, недалеко от консервного завода на Водопроводной улице.

Это сообщают местные Telegram-каналы.

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Аварийный дом обрушился

Отметим, что дом был признан аварийно опасным еще в 1983 году и неоднократно обрушивался. Пока он вероятно не подлежит ремонту. Из-за разрушения несколько жителей остались без крова. По информации одесских СМИ, обрушение произошло еще день назад, на месте происшествия работали спасатели и представители городских властей. Место обрушения оцепили сигнальной лентой. Официальных комментариев от местных властей пока нет.

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Напомним, жители дома на проспекте Шевченко в Одессе, в который попал российский дрон, страдают от непогоды. Сильные дожди привели к тому, что в доме стены покрылись плесенью, а проводка в любой момент может укоротиться. В горсовете отметили, что из-за бюрократических преград сейчас невозможно установить даже временную крышу в доме.

Также мы писали, что в Одессе планируют устранить последствия разрушений, произошедших в Приморском районе города из-за вражеской атаки. Уже выбран подрядчик без использования электронной системы. Вот только работы были оценены более чем в 19 млн грн.

Добавим, что многоквартирный дом в курортном поселке Сергеевка Одесской области был разрушен 1 июля 2022 года в результате российской атаки. В течение двух лет многоэтажка отстраивается, работы продолжаются до сих пор, однако вскоре должны закончиться.