Трагедія в порту Одеси: під завалами загинув чоловік

Рятувальники деблокують постраждалого. Фото: ДСНС Одещини

На території Одеського морського торговельного порту сталося руйнування складської будівлі. На місце події одразу приїхали рятувальники, які під завалами виявили двох чоловіків. Одного з них врятувати не вдалось.

Про це у неділю, 21 липня, повідомили у пресслужбі ДСНС України в Одеській області.

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Робота рятувальників Одещини в порту. Фото: ДСНС Одещини

Деталі інциденту

В Одеському порту обвалилася складська будівля, коли всередині перебували люди. Сталось це, ймовірно, через порушення техніки безпеки під час будівельних робіт. На місце прибули 20 рятувальників від ДСНС та кінологічне відділення, також до порятунку залучалося чотири одиниці техніки.

Рятувальники працюють на місці події. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники звільнили чоловіка з-під завалів. Фото: ДСНС Одещини

Фахівці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту, також відомого як "щелепи життя", та бензорізу дістали чоловіка 1990 року народження. Потерпілому надали першу допомогу, та передали його медикам.

"На жаль, другого чоловіка, громадянина 1993 року народження, рятувальники вилучили без ознак життя", — йдеться у повідомленні рятувальників.

Через руйнування в порту заблокувало чоловіка. Фото: ДСНС Одещини

Ми також писали, що в Одесі обвалився двоповерховий аварійний будинок. Відомо, що будівля розташовується за адресою 1-й Басейний провулок, 16, що неподалік консервного заводу на Водопровідній вулиці.