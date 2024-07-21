Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Руйнування в Одеському порту — під завалами опинилися люди arrow

Руйнування в Одеському порту — під завалами опинилися люди

21 липня 2024 09:54
Верзілова Єлизавета - редактор
Трагедія в порту Одеси: під завалами загинув чоловік
Рятувальники деблокують постраждалого. Фото: ДСНС Одещини
Верзілова Єлизавета - редактор

На території Одеського морського торговельного порту сталося руйнування складської будівлі. На місце події одразу приїхали рятувальники, які під завалами виявили двох чоловіків. Одного з них врятувати не вдалось. 

Про це у неділю, 21 липня, повідомили у пресслужбі ДСНС України в Одеській області

Читайте також:
Загинув чоловік в результаті руйнування в порту Одеси
Допис рятувальників про події в порту Одеси. Фото: скриншот
ДСНС в порту Одеси на виклику
Робота рятувальників Одещини в порту. Фото: ДСНС Одещини

Деталі інциденту

В Одеському порту обвалилася складська будівля, коли всередині перебували люди. Сталось це, ймовірно, через порушення техніки безпеки під час будівельних робіт. На місце прибули 20 рятувальників від ДСНС та кінологічне відділення, також до порятунку залучалося чотири одиниці техніки. 

В Одеському порту врятували чоловіка
Рятувальники працюють на місці події. Фото: ДСНС Одещини
Робота рятівників Одещини
Рятувальники звільнили чоловіка з-під завалів. Фото: ДСНС Одещини

Фахівці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту, також відомого як "щелепи життя", та бензорізу дістали чоловіка 1990 року народження. Потерпілому надали першу допомогу, та передали його медикам. 

"На жаль, другого чоловіка, громадянина 1993 року народження, рятувальники вилучили без ознак життя", — йдеться у повідомленні рятувальників.

ДСНС в порту Одеси
Через руйнування в порту заблокувало чоловіка. Фото: ДСНС Одещини

Ми також писали, що в Одесі обвалився двоповерховий аварійний будинок. Відомо, що будівля розташовується за адресою 1-й Басейний провулок, 16, що неподалік консервного заводу на Водопровідній вулиці. 

Одеса смерть ДСНС нещасний випадок порт Одеська область будівництво Новини Одеси рятувальники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ