Повреждены более 100 квартир в ЖК в Авангарде

Коммунальщики убирают сгоревший автомобиль. Фото: Авангардовская ТГ

В результате ночной атаки на Одесский район пострадал жилой комплекс в поселке Авангард, который находится напротив рынка "7 километр". Более 100 квартир получили повреждения, сгорели автомобили, припаркованные у домов.

Об этом в субботу, 9 ноября, сообщили в Авангардовской ТГ.

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Коммунальщики работают над ликвидацией последствий атаки. Фото: Авангардовская ТГ

Атака на ЖК "7 Небо"

Авангардовский поселковый председатель Сергей Хрустовский сообщил, что с утра на месте работает оперативный штаб поселкового совета. Команда быстрого реагирования помогает жителям пострадавших квартир составить заявления о поврежденном имуществе, а также оказывает оперативную помощь с первоочередными ремонтами.

Коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий атаки. Они расчищают территорию от обломков, обгоревших авто и других остатков взрыва, а также помогают в квартирах, где были наибольшие повреждения. Уже подвезли стройматериалы для временного ремонта пострадавших домов, в частности для закрытия выбитых окон и дверей, что позволит защитникам защититься от холода.

Коммунальщики убирают территорию. Фото: Авангардовская ТГ

Строительные материалы для пострадавших домов. Фото: Авангардовская ТГ

Поврежденные автомобили

Кроме повреждений квартир серьезно пострадали и припаркованные возле домов автомобили. Около десятка автомобилей были уничтожены огнем, вспыхнувшим в результате взрыва. Владельцы авто уже получают консультации по дальнейшим действиям и возможностям компенсации.

По словам Хрустовского, коммунальные службы и оперативный штаб будут работать круглосуточно для того, чтобы как можно скорее устранить последствия атаки и обеспечить жителям надлежащие условия для проживания.

Напомним, ночной удар дронами по Одесскому району унес жизни одного человека и оставил 13 раненых. Также вражеские атаки повлекли за собой многочисленные разрушения и масштабные пожары.