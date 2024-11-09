Пошкоджено понад 100 квартир у ЖК в Авангарді

Комунальники прибирають автівку, яка згоріла. Фото: Авангардівська ТГ

Внаслідок нічної атаки на Одеський район постраждав житловий комплекс у селищі Авангард, який розташований навпроти ринку "7 кілометр". Понад 100 квартир отримали пошкодження, згоріли автомобілі, припарковані біля будинків.

Про це у суботу, 9 листопада, повідомили в Авангардівській ТГ.

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Атака на ЖК "7 Небо"

Авангардівський селищний голова Сергій Хрустовський повідомив, що з ранку на місці працює оперативний штаб селищної ради. Команда швидкого реагування допомагає мешканцям постраждалих квартир скласти заяви про пошкоджене майно, а також надає оперативну допомогу з першочерговими ремонтами.

Комунальні служби займаються ліквідацією наслідків атаки. Вони розчищають територію від уламків, обгорілих авто та інших залишків вибуху, а також допомагають у квартирах, де були найбільші пошкодження. Вже підвезли будматеріали для тимчасового ремонту постраждалих осель, зокрема для закриття вибитих вікон та дверей, що дозволить мешканцям захиститися від холоду.

Комунальники прибирають територію. Фото: Авангардівська ТГ

Будівельні матеріали для постраждалих осель. Фото: Авангардівська ТГ

Пошкоджені автівки

Окрім пошкоджень квартир, серйозно постраждали й припарковані біля будинків автомобілі. Близько десятка автівок були знищені вогнем, який спалахнув унаслідок вибуху. Власники авто вже отримують консультації щодо подальших дій та можливостей компенсації.

За словами Хрустовського, комунальні служби та оперативний штаб працюватимуть цілодобово для того, щоб якомога швидше усунути наслідки атаки й забезпечити мешканцям належні умови для проживання.

Нагадаємо, нічний удар дронами по Одеському району забрав життя однієї людини та залишив 13 поранених. Також ворожі атаки спричинили численні руйнування та масштабні пожежі.