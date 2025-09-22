Видео
Главная Одесса Движение в Молдову затруднено — ситуация на трассе Одесса-Рени

Движение в Молдову затруднено — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 14:06
Пробки на трассе Одесса-Рени 22 сентября: движение затруднено в направлении границы с Молдовой
Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 22 сентября, на трассе Одесса-Рени в направлении пунктов пропуска на границе с Молдовой образовались пробки. Движение затруднено лишь на нескольких участках дороги. Зато на юге Одесской области путь к границе с Румынией остается свободным и без задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовалась небольшая задержка из-за автомобильной очереди. Пробки зафиксированы вблизи Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Время пребывания в пути до границы превышает один час.

Затори по дорозі до Молдови
Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На международной трассе М-15 в направлении Орловки пробок нет. Сегодня проезд до дунайской границы займет примерно 4 часа. Поэтому водители могут рассчитывать на свободное движение.

Затори по дорозі до Орлівки
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На направлении к Рени пробок нет — движение автомобилей свободное, скоплений у границы не зафиксировано. Поездка займет более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через соседнюю страну.

Затори по дорозі до Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы писали, что в Румынию теперь пустят не все автомобили, требуется специальный документ. Также мы сообщали, что в Одессе на 16-й Станции Фонтана дорогу перекроют шлагбаумом.

Одесса граница авто Одесская область пробки Новости Одессы
Автор: Долженко Екатерина
Автор:
Долженко Екатерина
