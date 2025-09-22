Пробки на трассе Одесса-Рени 22 сентября: движение затруднено в направлении границы с Молдовой

Движение в Молдову затруднено — ситуация на трассе Одесса-Рени
Сегодня, 22 сентября, на трассе Одесса-Рени в направлении пунктов пропуска на границе с Молдовой образовались пробки. Движение затруднено лишь на нескольких участках дороги. Зато на юге Одесской области путь к границе с Румынией остается свободным и без задержек.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовалась небольшая задержка из-за автомобильной очереди. Пробки зафиксированы вблизи Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Время пребывания в пути до границы превышает один час.
Пробки до Орловки
На международной трассе М-15 в направлении Орловки пробок нет. Сегодня проезд до дунайской границы займет примерно 4 часа. Поэтому водители могут рассчитывать на свободное движение.
Пробки на Рени
На направлении к Рени пробок нет — движение автомобилей свободное, скоплений у границы не зафиксировано. Поездка займет более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через соседнюю страну.
Напомним, мы писали, что в Румынию теперь пустят не все автомобили, требуется специальный документ. Также мы сообщали, что в Одессе на 16-й Станции Фонтана дорогу перекроют шлагбаумом.
