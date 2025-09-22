Затори на трасі Одеса–Рені 22 вересня: рух ускладнений у напрямку кордону з Молдовою

Автівки у черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 22 вересня на трасі Одеса–Рені в напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою утворилися затори. Рух ускладнений лише на кількох ділянках дороги. Натомість на півдні Одещини шлях до кордону з Румунією залишається вільним і без затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася невелика затримка через автомобільну чергу. Затори зафіксовані поблизу Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Час перебування в дорозі до кордону перевищує одну годину.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На міжнародній трасі М-15 у напрямку Орлівки заторів немає. Сьогодні проїзд до дунайського кордону займе приблизно 4 години. Тож водії можуть розраховувати на вільний рух.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На напрямку до Рені заторів немає — рух автомобілів вільний, скупчень біля кордону не зафіксовано. Поїздка займе більше 4 годин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю проходить через сусідню країну.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали, що до Румунії тепер пустять не всі автомобілі, потрібен спеціальний документ. Також ми повідомляли, що в Одесі на 16 Станції Фонтану дорогу перекриють шлагбаумом.