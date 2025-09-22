Затори на трасі Одеса–Рені 22 вересня: рух ускладнений у напрямку кордону з Молдовою

Рух до Молдови ускладнено — ситуація на трасі Одеса-Рені
Сьогодні, 22 вересня на трасі Одеса–Рені в напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою утворилися затори. Рух ускладнений лише на кількох ділянках дороги. Натомість на півдні Одещини шлях до кордону з Румунією залишається вільним і без затримок.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася невелика затримка через автомобільну чергу. Затори зафіксовані поблизу Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Час перебування в дорозі до кордону перевищує одну годину.
Затори до Орлівки
На міжнародній трасі М-15 у напрямку Орлівки заторів немає. Сьогодні проїзд до дунайського кордону займе приблизно 4 години. Тож водії можуть розраховувати на вільний рух.
Затори на Рені
На напрямку до Рені заторів немає — рух автомобілів вільний, скупчень біля кордону не зафіксовано. Поїздка займе більше 4 годин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю проходить через сусідню країну.
Нагадаємо, ми писали, що до Румунії тепер пустять не всі автомобілі, потрібен спеціальний документ. Також ми повідомляли, що в Одесі на 16 Станції Фонтану дорогу перекриють шлагбаумом.
