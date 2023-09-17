Движение на трассе Одесса — Рени прекратится из-за ремонтных работ

Ремонт дорог в Одесской области. Фото: Служба восстановления инфраструктуры

Завтра, 18 сентября, с шести утра на отрезке трассы М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест) будет приостановлено движение транспорта. Это связано с проведением ремонтных работ на мосту на 97 км дороги.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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В сообщении говорится, что в связи с ремонтом на время проведения работ весь транспортный поток в направлении Измаила будет перенаправлен на временный объезд, находящийся рядом с местом выполнения аварийных работ. Из-за этого возможно усложнение движения на данном участке автодороги М-15.

"На логистических маршрутах крайне важно поддерживать в надлежащем эксплуатационном состоянии мостовые сооружения. Это ключевые цепи, обеспечивающие транспортную логистику как для военных, так и для гуманитарных нужд". Просьба к водителям отнестись с пониманием к временным неудобствам, учитывать предупреждающие знаки в месте проведения ремонта и соблюдать правила дорожного движения, — пишут в службе восстановления дорог.

Напомним, 1 сентября, в Одесской области начался ремонт основных частей автомагистрали М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест). Дорожники используют новую систему по устройству тонкослойного покрытия на автодороге по технологии ЛЭМС.