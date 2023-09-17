Рух на трасі Одеса — Рені припиниться через ремонтні роботи

Ремонт дороги в Одеській області. Фото: Служба відновлення інфраструктури

Завтра, 18 вересня, з шостої ранку на відрізку траси М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) буде припинено рух транспорту. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на мосту на 97 кілометрі дороги.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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У повідомленні йдеться, що у зв'язку з ремонтом на час проведення робіт, весь транспортний потік в напрямку Ізмаїла, буде перенаправлено на тимчасовий об'їзд, що знаходиться поруч місця виконання аварійних робіт. Через це можливе ускладнення руху на даній ділянці автодороги М-15.

"На логістичних маршрутах вкрай важливо підтримувати у належному експлуатаційному стані мостові споруди. Це ключові ланцюги, що забезпечують транспортну логістику, як для військових, так і для гуманітарних потреб". Прохання до водіїв поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, зважати на попереджувальні знаки в місці проведення ремонту та дотримуватися правил дорожнього руху., — пишуть у службі відновлення доріг.

Нагадаємо, 1 вересня, в Одеській області розпочався ремонт основних частин автомагістралі М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест). Дорожники використовують новітню систему з влаштування тонкошарового покриття на автошляху за технологією ЛЕМС.