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Движение сильно затруднено — какая ситуация на границах Одесчины

9 января 2024 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Движение сильно затруднено — какая ситуация на границах Одесчины
Очереди у границы. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 9 января наблюдаются значительные пробки на трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы. Движение затруднено, в частности в районе Нижнеднестровского национального природного парка и на украинском КПП. Также существует скопление машин на выезде из самой Одессы.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть большая пробка перед украинским КПП. Из-за снежных метелей, которые были ночью, автомобилям труднее двигаться по трассе, так что в ближайшее время ситуация может ухудшиться. В настоящее время дорога в Молдову, по данным картографических сервисов, составляет 1 час 14 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар, Сафьян и Измаила. Снежные дороги мало повлияли на трафик на юге региона. Сейчас до дунайской границы можно доехать через 4 часа 23 минуты.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, в Украине будут судить народного депутата, выехавшего за границу по поддельным документам. Он решил уехать на отдых.

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