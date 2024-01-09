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Рух сильно ускладнено — яка ситуація на кордонах Одещини

9 січня 2024 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Рух сильно ускладнено — яка ситуація на кордонах Одещини
Черги біля кордону. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 9 січня спостерігаються значні затори на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону. Рух ускладнений, зокрема в районі Нижньодністровського національного природного парку та на українському КПП. Також існує скупчення машин на виїзді з самої Одеси.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор перед українським КПП. Через снігові заметілі, які були вночі, автівкам важче рухатися трасою, тож найближчим часом ситуація може погіршитися. Наразі дорога до Молдови, за даними картографічних сервісів, складає 1 годину 14 хвилин. 

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Сафʼян та Ізмаїла. Засніжені дороги мало вплинули на трафік на півдні регіону. Наразі до дунайського кордону можна доїхати за 4 години 23 хвилини.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні судитимуть народного депутата, який виїхав за кордон за підробленими документами. Він вирішив поїхати на відпочинок. 

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