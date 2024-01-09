Рух сильно ускладнено — яка ситуація на кордонах Одещини

Черги біля кордону. Фото: скриншот

Станом на ранок 9 січня спостерігаються значні затори на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону. Рух ускладнений, зокрема в районі Нижньодністровського національного природного парку та на українському КПП. Також існує скупчення машин на виїзді з самої Одеси.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор перед українським КПП. Через снігові заметілі, які були вночі, автівкам важче рухатися трасою, тож найближчим часом ситуація може погіршитися. Наразі дорога до Молдови, за даними картографічних сервісів, складає 1 годину 14 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Сафʼян та Ізмаїла. Засніжені дороги мало вплинули на трафік на півдні регіону. Наразі до дунайського кордону можна доїхати за 4 години 23 хвилини.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні судитимуть народного депутата, який виїхав за кордон за підробленими документами. Він вирішив поїхати на відпочинок.