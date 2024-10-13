Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на границе с Молдовой и Румынией сегодня, 13 октября

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

В воскресенье вечером, 13 октября, на трассе Одесса-Рени наблюдаются пробки по направлению к границе с Молдовой и Румынией. Однако на некоторых участках и пограничных пунктах пропуска есть замедление движения из-за большого количества желающих выехать в соседние страны.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на трассе Одесса-Рени

Наибольшее скопление транспорта наблюдается у села Маяки и перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) на территории Нижнеднестровского национального парка. Очередь на этом участке составляет более полукилометра, движение значительно замедлено.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Также наблюдаются очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора", где движение затруднено, и участок трассы обозначен оранжевым цветом на картах.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку

Скопления машин зафиксированы и на трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила и в Орловке, но это несущественно влияет на общий трафик.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация иная: очередей на пересечение границы с Молдовой нет, однако на въезде в Украину образовалась пробка, обозначенная красным цветом на картах.

Дорога к Рени. Фото: скриншот

Напомним, из Украины за восемь месяцев пытались нелегально вывезти товаров на 6,5 млрд грн.

Также с 10 ноября на границах Европейского Союза заработают новые правила пересечения границы. Заработает новая биометрическая система EES (Entry/Exit System), заменяющая штампы в паспорте.