Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня вечером, 21 сентября

Движение в направлении границ — какая ситуация на трассе Одесса — Рени
На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в субботу вечером, 21 сентября. Стоит отметить, что их размеры пока не значительны. Кроме этого, сейчас собираются очереди и из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
В сторону Паланки есть небольшие скопления автотранспорта, которые наблюдаются в Маяках и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены желтым и оранжевым цветом, что означает, что движение затруднено. Перед самым пунктом небольшая очередь.
Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"
На пункте пропуска "Староказачье — Тудора" очередей практически нет. На картах этот участок обозначен синим цветом, что свидетельствует об отсутствии сложностей для автомобилистов.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 большие скопления машин не зафиксированы. Небольшая очередь наблюдается у самой переправы. На картах этот участок обозначен желтым цветом.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Небольшие пробки наблюдаются только в самом городе Рени.
Ранее мы сообщали, что Одесчина входит в ТОП-3 регионов Украины по количеству ввезенных иностранных автомобилей.
Также ВАКС приступил к рассмотрению иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры о гражданской конфискации автомобиля матери должностного лица миграционной службы в Одессе Андрея Морару. По мнению прокуроров, машина является необоснованным активом.
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