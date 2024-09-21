Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня вечером, 21 сентября

Трасса Одесса – Рени в сторону границ. Фото: скриншот

На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в субботу вечером, 21 сентября. Стоит отметить, что их размеры пока не значительны. Кроме этого, сейчас собираются очереди и из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону Паланки есть небольшие скопления автотранспорта, которые наблюдаются в Маяках и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены желтым и оранжевым цветом, что означает, что движение затруднено. Перед самым пунктом небольшая очередь.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Староказачье — Тудора" очередей практически нет. На картах этот участок обозначен синим цветом, что свидетельствует об отсутствии сложностей для автомобилистов.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 большие скопления машин не зафиксированы. Небольшая очередь наблюдается у самой переправы. На картах этот участок обозначен желтым цветом.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Небольшие пробки наблюдаются только в самом городе Рени.

Дорога к Рене. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Одесчина входит в ТОП-3 регионов Украины по количеству ввезенных иностранных автомобилей.

Также ВАКС приступил к рассмотрению иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры о гражданской конфискации автомобиля матери должностного лица миграционной службы в Одессе Андрея Морару. По мнению прокуроров, машина является необоснованным активом.