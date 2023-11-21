Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Движение затруднено в трех местах — какая ситуация с очередями на границе с Одесчиной arrow

Движение затруднено в трех местах — какая ситуация с очередями на границе с Одесчиной

21 ноября 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди на границе Одесской области сегодня, 21 ноября
Карта маршрута от Одессы до Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 21 ноября наблюдаются значительные транспортные пробки на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное. В настоящее время на этом промежутке трассы движение затруднено сразу в трех местах, два из которых — на территории Украины. На Румынской границе также наблюдаются незначительные очереди в населенном пункте Сафьяны.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

На трассе Одесса — Рени, как обычно, несколько усложнено движение перед КПП, расположенное за селом Маяки. На Google Maps этот участок постепенно краснеет. А чуть дальше от границы, в пределах Нижнеднестровского национального парка, появилась оранжевая полоса почти в один километр. Дорога в Паланку сегодня займет более часа.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На границе с Румынией ситуация несколько лучше. Сейчас в самой Орловке пробок нет, однако есть незначительное скопление машин возле Сафьян, что может быть связано с ремонтом трассы М-15.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Интересно водителям

Напомним, в Департаменте патрульной полиции Украины напоминают о наказаниях за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За такое нарушение предусмотрен штраф или админарест с лишением права на управление до десяти лет и конфискацией авто.

Ранее мы писали, в каком городе автовладельцам выписали больше штрафов. В частности, транспортные средства, препятствующие проезду на пешеходных переходах, тротуарах, остановках общественного транспорта или мешающих работе аварийных служб, подлежат немедленной эвакуации и финансовым санкциям.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме