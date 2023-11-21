Очереди на границе Одесской области сегодня, 21 ноября

Карта маршрута от Одессы до Паланки. Фото: скриншот

По состоянию на утро 21 ноября наблюдаются значительные транспортные пробки на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное. В настоящее время на этом промежутке трассы движение затруднено сразу в трех местах, два из которых — на территории Украины. На Румынской границе также наблюдаются незначительные очереди в населенном пункте Сафьяны.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

На трассе Одесса — Рени, как обычно, несколько усложнено движение перед КПП, расположенное за селом Маяки. На Google Maps этот участок постепенно краснеет. А чуть дальше от границы, в пределах Нижнеднестровского национального парка, появилась оранжевая полоса почти в один километр. Дорога в Паланку сегодня займет более часа.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На границе с Румынией ситуация несколько лучше. Сейчас в самой Орловке пробок нет, однако есть незначительное скопление машин возле Сафьян, что может быть связано с ремонтом трассы М-15.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Интересно водителям

Напомним, в Департаменте патрульной полиции Украины напоминают о наказаниях за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За такое нарушение предусмотрен штраф или админарест с лишением права на управление до десяти лет и конфискацией авто.

Ранее мы писали, в каком городе автовладельцам выписали больше штрафов. В частности, транспортные средства, препятствующие проезду на пешеходных переходах, тротуарах, остановках общественного транспорта или мешающих работе аварийных служб, подлежат немедленной эвакуации и финансовым санкциям.