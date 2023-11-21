Черги на кордоні Одеської області сьогодні, 21 листопада

Рух ускладнено у трьох місцях — яка ситуація з чергами на кордоні з Одещиною
Станом на ранок 21 листопада спостерігаються значні транспортні затори на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Наразі на цьому проміжку траси рух ускладнено одразу у трьох місцях, два з яких — на території України. На Румунському кордоні також спостерігаються незначні черги у межах населеного пункту Сафʼяни.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
На трасі Одеса — Рені, як зазвичай, трохи ускладнений рух перед КПП, що розташований за селом Маяки. На Google Maps ця ділянка поступово червонішає. А трохи далі від кордону, у межах Нижньодністровського національного парку, з'явилася помаранчева смуга у майже один кілометр. Дорога до Паланки сьогодні займе понад годину.
Затори на Орлівку
На кордоні з Румунією ситуація дещо краща. Наразі у самій Орлівці заторів немає, проте є незначне скупчення машин біля Сафʼян, що може бути повʼязано з ремонтом траси М-15.
Цікаво водіям
Нагадаємо, у Департаменті патрульної поліції України нагадують про покарання за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. За таке порушення передбачений штраф або адмінарешт із позбавленням права на керування до десяти років та конфіскацією авто.
Раніше ми писали, в якому місті автовласникам виписали найбільше штрафів. Зокрема, транспортні засоби, що перешкоджають проїзду на пішохідних переходах, тротуарах, зупинках громадського транспорту або заважають роботі аварійних служб, підлягають негайній евакуації та фінансовим санкціям.
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