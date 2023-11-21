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Рух ускладнено у трьох місцях — яка ситуація з чергами на кордоні з Одещиною

21 листопада 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги на кордоні Одеської області сьогодні, 21 листопада
Карта маршруту від Одеси до Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 21 листопада спостерігаються значні транспортні затори на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Наразі на цьому проміжку траси рух ускладнено одразу у трьох місцях, два з яких — на території України. На Румунському кордоні також спостерігаються незначні черги у межах населеного пункту Сафʼяни.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

На трасі Одеса — Рені, як зазвичай, трохи ускладнений рух перед КПП, що розташований за селом Маяки. На Google Maps ця ділянка поступово червонішає. А трохи далі від кордону, у межах Нижньодністровського національного парку, з'явилася помаранчева смуга у майже один кілометр. Дорога до Паланки сьогодні займе понад годину.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На кордоні з Румунією ситуація дещо краща. Наразі у самій Орлівці заторів немає, проте є незначне скупчення машин біля Сафʼян, що може бути повʼязано з ремонтом траси М-15. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Цікаво водіям

Нагадаємо, у Департаменті патрульної поліції України нагадують про покарання за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. За таке порушення передбачений штраф або адмінарешт із позбавленням права на керування до десяти років та конфіскацією авто.

Раніше ми писали, в якому місті автовласникам виписали найбільше штрафів. Зокрема, транспортні засоби, що перешкоджають проїзду на пішохідних переходах, тротуарах, зупинках громадського транспорту або заважають роботі аварійних служб, підлягають негайній евакуації та фінансовим санкціям.

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