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Румыния усиливает контроль на море после подрыва мины на побережье

17 августа 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Румыния усиливает контроль на море после подрыва мины на побережье
Взрыв мины. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В результате подрыва мины на побережье Румынии она вынуждена значительно усилить свой контроль над морскими акваториями. Он будет проходить на двух уровнях — национальном и в рамках сотрудничества с НАТО.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса рассказал независимый эксперт и доцент исторического факультета Бухарестского университета Клаудиу Диджерату.

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"На национальном уровне мы продолжаем осуществлять пограничный контроль дельты Дуная и участок Черного моря у Украины, где наблюдается активность России. Кроме наших кораблей и воздушных средств, мы также взаимодействуем с разведывательной миссией НАТО, а также сотрудничаем с Молдовой, Турцией и Болгарией. Сейчас Румыния усилила контроль на побережье, в частности на курортах, чтобы предотвратить риски для своих граждан, туристов и коммерческих маршрутов на Черном море", — отметил эксперт.

Клаудиу Диджерату добавил, что хотя контроль и сотрудничество с НАТО очень важны, но гарантировать безопасность абсолютно невозможно. Эксперт также подчеркнул, что в Румынии активно обсуждают вопросы, связанные с инцидентами, вызванными Россией.

"Мы изучаем их активность, уже видели провокации против коммерческих судов, против Болгарии. В Румынии это сейчас основная тема обсуждения, у нас считают, что Россия ведет гибридную войну против Украины и других черноморских стран", — добавил доктор Дегерата.

Напомним, с начала текущего года силы обороны в Одесской и Николаевской областях уже 32 раза нашли и обезвредили взрывоопасные объекты. Из них 10 были обнаружены после террористического подрыва дамбы Каховской ГЭС.

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