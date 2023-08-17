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Румунія посилює контроль на морі після підриву міни на узбережжі

17 серпня 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Румунія посилює контроль на морі після підриву міни на узбережжі
Вибух міни. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У результаті підриву міни на узбережжі Румунії змушена значно посилити свій контроль за морськими акваторіями. Він відбуватиметься на двох рівнях — національному та в рамках співпраці з НАТО.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів незалежний експерт та доцент історичного факультету Бухарестського університету Клаудіу Діджерату.

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"На національному рівні ми продовжуємо здійснювати прикордонний контроль дельти Дунаю та ділянку Чорного моря біля України, де спостерігається активність Росії. Окрім наших кораблів та повітряних засобів, ми також взаємодіємо з розвідувальною місією НАТО, а також співпрацюємо з Молдовою, Туреччиною та Болгарією. Зараз Румунія посилила контроль на узбережжі, зокрема на курортах, щоб запобігти ризикам для своїх громадян, туристів та комерційним маршрутам на Чорному морі", — зазначив експерт.

Клаудіу Діджерату додав, що хоча контроль та співпраця з НАТО дуже важливі, але абсолютно гарантувати безпеку неможливо. Експерт також наголосив, що в Румунії активно обговорюють питання, пов'язані з інцидентами, спричиненими Росією.

"Ми вивчаємо їх активність, вже бачили провокації проти комерційних  суден, проти Болгарії. В Румунії це зараз основна тема обговорення, у нас вважають, що Росія веде гібридну війну проти України та інших чорноморських країн", — додав доктор Дегерату.

Нагадаємо, з початку поточного року сили оборони на Одещині та Миколаївщині вже 32 рази знайшли та знешкодили вибухонебезпечні об'єкти. З них 10 було виявлено після терористичного підриву дамби Каховської ГЕС.

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