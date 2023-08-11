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Стало відомо, скільки мін вибухнуло в морі біля Одещини та Миколаївщини

11 серпня 2023 14:36
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стало відомо, скільки мін вибухнуло в морі біля Одещини та Миколаївщини
Знешкодження міни в морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З початку поточного року сили оборони на Одещині та Миколаївщині вже 32 рази знайшли та знешкодили вибухонебезпечні об'єкти. З них 10 було виявлено після терористичного підриву дамби Каховської ГЕС. 

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

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Наталя Гуменюк. 
Наталя Гуменюк на брифінгу щодо відкриття пляжів в Одеській області. Фото: Медіацентр Україна — Одеса

"Мінна небезпека нікуди не поділася. На жаль, вона тільки посилилася. Унаслідок повені, спричиненої підривом Каховської ГЕС, потоком води принесло багато "небезпечних сюрпризів". Частина того, що принесла велика вода, ще перебуває у плавучому стані чи залягає на дні та може були підняте штормами", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Крім того, речниця ОК "Південь" розповіла про надзвичайну подію, що сталася нещодавно на Одещині. Мешканець регіону помилково виловив річкову міну з узбережжя та сплутав її з газовим балоном. Він вирішив розпиляти її на метал. Лише завдяки швидкій реакції сусідів йому вдалося уникнути трагедії — вони переконали викликати саперів для безпечної ліквідації міни.

Оксамитовий сезон в Одесі

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер оголосив про майбутнє відкриття пляжного сезону в Одесі. Пляжі будуть готові до оксамитового сезону до кінця цього тижня.

Перед відкриттям пляжів необхідно мати детальні дані про акваторію, здійснити обстеження та вжити заходи з усунення небезпечних предметів. Втім, навіть повна перевірка не гарантує 100% безпеки. 

Нагадаємо, що через сильний шторм на морі до одеського узбережжя прибило міну. Вона самоліквідувалася на хвилях за кілька кілометрів від берега. Крім того, небезпечний боєприпас також винесло на сушу на Миколаївщині.

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