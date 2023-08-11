Стало известно, сколько мин взорвалось в море возле Одесской и Николаевской областей
С начала текущего года силы обороны в Одесской и Николаевской областях уже 32 раза нашли и обезвредили взрывоопасные объекты. Из них 10 были обнаружены после террористического подрыва дамбы Каховской ГЭС.
Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
"Минная опасность никуда не делась. К сожалению, она только усилилась. В результате наводнения, вызванного подрывом Каховской ГЭС, потоком воды принесло много "опасных сюрпризов". Часть того, что принесла большая вода, еще находится в плавучем состоянии или залегает на дне и может были поднята штормами", — отметила Наталья Гуменюк.
Кроме того, спикер ОК "Юг" рассказал о чрезвычайном событии, которое произошло недавно на Одесчине. Житель региона ошибочно выловил речную мину с побережья и спутал ее с газовым баллоном. Он решил распилить ее на металл. Лишь благодаря быстрой реакции соседей ему удалось избежать трагедии — они убедили вызвать саперов для безопасной ликвидации мины.
Бархатный сезон в Одессе
Глава Одесской ОВА Олег Кипер объявил о предстоящем открытии пляжного сезона в Одессе. Пляжи будут готовы к бархатному сезону к концу этой недели.
Перед открытием пляжей необходимо иметь подробные данные об акватории, провести обследование и принять меры по устранению опасных предметов. Впрочем, даже полная проверка не гарантирует 100% безопасности.
Напомним, что из-за сильного шторма на море к одесскому побережью прибило мину. Она самоликвидировалась на волнах в нескольких километрах от берега. Кроме того, опасный боеприпас также вынесло на сушу Николаевской области.