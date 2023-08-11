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Стало известно, сколько мин взорвалось в море возле Одесской и Николаевской областей

11 августа 2023 14:36
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стало известно, сколько мин взорвалось в море возле Одесской и Николаевской областей
Обезвреживание мины в море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С начала текущего года силы обороны в Одесской и Николаевской областях уже 32 раза нашли и обезвредили взрывоопасные объекты. Из них 10 были обнаружены после террористического подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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Наталья Гуменюк.
Наталья Гуменюк на брифинге по открытию пляжей в Одесской области. Фото: Медиацентр Украина — Одесса

"Минная опасность никуда не делась. К сожалению, она только усилилась. В результате наводнения, вызванного подрывом Каховской ГЭС, потоком воды принесло много "опасных сюрпризов". Часть того, что принесла большая вода, еще находится в плавучем состоянии или залегает на дне и может были поднята штормами", — отметила Наталья Гуменюк.

Кроме того, спикер ОК "Юг" рассказал о чрезвычайном событии, которое произошло недавно на Одесчине. Житель региона ошибочно выловил речную мину с побережья и спутал ее с газовым баллоном. Он решил распилить ее на металл. Лишь благодаря быстрой реакции соседей ему удалось избежать трагедии — они убедили вызвать саперов для безопасной ликвидации мины.

Бархатный сезон в Одессе

Глава Одесской ОВА Олег Кипер объявил о предстоящем открытии пляжного сезона в Одессе. Пляжи будут готовы к бархатному сезону к концу этой недели.

Перед открытием пляжей необходимо иметь подробные данные об акватории, провести обследование и принять меры по устранению опасных предметов. Впрочем, даже полная проверка не гарантирует 100% безопасности.

Напомним, что из-за сильного шторма на море к одесскому побережью прибило мину. Она самоликвидировалась на волнах в нескольких километрах от берега. Кроме того, опасный боеприпас также вынесло на сушу Николаевской области.

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