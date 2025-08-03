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Главная Одесса Румыния останавливает авто из Украины — требование на границе

Румыния останавливает авто из Украины — требование на границе

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 19:34
Румыния не впускает авто без техосмотра
Машины в очереди на прохождение таможенного контроля. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Румынии

Украинских водителей начали разворачивать на границе с Румынией — без техосмотра не пропускают. Новое правило действует как для легковых машин, так и для грузовиков. У пограничников одно требование: справка о технической исправности, иначе развернут домой.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

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Сертификат техосмотра на границе

Если планируете ехать в Румынию на собственном авто — готовьте сертификат техосмотра. Пограничники теперь без него не пускают, независимо от того, новая ли машина, исправная или полностью застрахована.

Речь идет об официальном документе, подтверждающем техническую исправность авто. Получить его можно только после проверки на сертифицированной СТО. Там проверяют тормоза, шины, освещение, выхлопную систему и общее состояние транспортного средства.

Правило касается и краткосрочных визитов, и транзита по территории Румынии. А еще — все типы авто, независимо от размера или формы собственности.

Какие документы нужны для прохождения границы

Кроме справки о техническом состоянии, на границе с Румынией просят:

  • биометрический паспорт или визу,
  • документы на авто,
  • медицинскую страховку,
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение),
  • военно-учетный документ (для мужчин),
  • доверенность, если машина чужая.

Отдельная тема — запрещенные вещи. Не ввозите мясо, молочные продукты, мед, растения без документов, пиратские диски, оружие, наркотики или более 10 тысяч евро наличными без декларации. За это могут не только развернуть, но и оштрафовать или конфисковать вещи.

Напомним, мы писали, с каким паспортом пересечь границу не удастся. Также сообщали, что украинцы могут брать за границу наличные в любой валюте — гривнах, долларах или евро, но есть нюанс.

Румыния Одесская область Новости Одессы документы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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