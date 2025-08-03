Румунія не впускає авто без техогляду

Автівки в черзі на проходження митного контролю. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Румунії

Українських водіїв почали розвертати на кордоні з Румунією — без техогляду не пропускають. Нове правило діє як для легкових машин, так і для вантажівок. У прикордонників одна вимога: довідка про технічну справність, інакше розвернуть додому.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

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Сертифікат техогляду на кордоні

Якщо плануєте їхати до Румунії на власному авто — готуйте сертифікат техогляду. Прикордонники тепер без нього не пускають, незалежно від того, чи машина нова, справна або повністю застрахована.

Йдеться про офіційний документ, що підтверджує технічну справність авто. Отримати його можна лише після перевірки на сертифікованій СТО. Там перевіряють гальма, шини, освітлення, вихлопну систему та загальний стан транспортного засобу.

Правило стосується і короткотермінових візитів, і транзиту територією Румунії. А ще — всі типи авто, незалежно від розміру чи форми власності.

Які документи потрібні для проходження кордону

Крім довідки про технічний стан, на кордоні з Румунією просять:

біометричний паспорт або візу,

документи на авто,

медичну страховку,

підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення),

військово-обліковий документ (для чоловіків),

довіреність, якщо машина чужа.

Окрема тема — заборонені речі. Не ввозьте м’ясо, молочні продукти, мед, рослини без документів, піратські диски, зброю, наркотики чи понад 10 тисяч євро готівкою без декларації. За це можуть не лише розвернути, а й оштрафувати чи конфіскувати речі.

Нагадаємо, ми писали, з яким паспортом перетнути кордон не вдасться. Також повідомляли, що українці можуть брати за кордон готівку в будь-якій валюті — гривнях, доларах чи євро, але є нюанс.