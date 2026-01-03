Видео
Україна
Главная Одесса Румынские пограничники не впускают авто в страну — что требуют

Румынские пограничники не впускают авто в страну — что требуют

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 18:39
Граница с Румынией: без какого документа авто не пропускают
Граница с Румынией. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

Румыния ужесточила правила въезда для автомобилей из Украины. Водителей без подтвержденного технического состояния машины не пропускают уже на пунктах пропуска.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Сертификат техосмотра авто

Румыния ввела новые требования для въезда украинских авто. Теперь для пересечения границы обязательно нужно предъявить сертификат технического осмотра. Этот документ подтверждает, что транспортное средство исправно и безопасно для движения.

Его можно получить только на сертифицированной станции после проверки всех систем автомобиля — от тормозов до освещения и выхлопов.

Какие документы нужны на границе с Румынией

Чтобы избежать проблем, водителям следует иметь полный пакет документов:

  • биометрический паспорт или визу;
  • документы на авто;
  • медицинскую страховку;
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
  • военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет;
  • доверенность, если управляете чужим авто.

Что нельзя ввозить в Румынию

Румынская таможня строго контролирует ввоз вещей. Запрещено перевозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, пиратские товары, животных без разрешений и наличные более 10 000 евро без декларирования.

Напомним, когда украинцам придется платить за въезд в Германию и сколько это будет стоить. Также мы писали, что кого из граждан Украины, исключенного с воинского учета, могут не выпустить за границу.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
