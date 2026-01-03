Відео
Головна Одеса Румунські прикордонники не впускають авто в країну — що вимагають

Румунські прикордонники не впускають авто в країну — що вимагають

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 18:39
Кордон з Румунією: без якого документу авто не пропускають
Кордон з Румунією. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

Румунія посилила правила в’їзду для автомобілів з України. Водіїв без підтвердженого технічного стану машини не пропускають уже на пунктах пропуску.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Читайте також:

Сертифікат техогляду авто

Румунія запровадила нові вимоги для в’їзду українських авто. Тепер для перетину кордону обов’язково потрібно пред’явити сертифікат технічного огляду. Цей документ підтверджує, що транспортний засіб справний і безпечний для руху.

Його можна отримати лише на сертифікованій станції після перевірки всіх систем автомобіля — від гальм до освітлення та вихлопів. 

Які документи потрібні на кордоні з Румунією

Щоб уникнути проблем, водіям слід мати повний пакет документів:

  • біометричний паспорт або візу;
  • документи на авто;
  • медичну страховку;
  • підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення);
  • військово-обліковий документ для чоловіків віком 18–60 років;
  • довіреність, якщо керуєте чужим авто.

Що не можна ввозити до Румунії

Румунська митниця суворо контролює ввезення речей. Заборонено перевозити м’ясо, молочні продукти, мед, зброю, наркотики, піратські товари, тварин без дозволів та готівку понад 10 000 євро без декларування.

Нагадаємо, коли українцям доведеться платити за в'їзд до Німеччини та скільки це коштуватиме. Також ми писали, що кого з громадян України, виключеного з військового обліку, можуть не випустити за кордон.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
