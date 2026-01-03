Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса С дождем и потеплением — какой будет погода в Одессе завтра

С дождем и потеплением — какой будет погода в Одессе завтра

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 16:43
Погода в Одессе 4 января: дождь и потепление до +5 °C
Женщина под зонтом идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 4 января, Одессу накроет облачная погода с дождем. В течение дня воздух прогреется до +5 °C, но из-за влажности и ветра будет прохладнее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе на воскресенье, 4 января

Ночь в городе пройдет без осадков. Температура воздуха составит +1 °C, будет ощущаться как -1 °C. Ветер слабый, до 4 м/с.

Утром погода существенно не изменится. Столбики термометров покажут +1 °C, без осадков, с легким ветром до 3 м/с.

Днем в Одессе потеплеет до +5 °C, однако именно в этот период прогнозируют дождь. Количество осадков может достичь 2,4 мм, ветер усилится до 6 м/с, а влажность будет высокой.

Вечером дождь сохранится. Температура снизится до +4 °C, будет ощущаться как +3 °C, ветер ослабнет до 4 м/с.

Световой день продлится 8 часов 43 минуты — солнце взойдет в 07:40, а зайдет в 16:23.

З дощем і потеплінням — якою буде погода в Одесі завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области на воскресенье, 4 января

  • Облачно, облачно.
  • Небольшие осадки.
  • Днем местами туман местами.
  • Ветер юго-восточный, во второй половине дня северо-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью от +1...-4 °С, днем +1...+6 °С, местами до +9 °С.
  • На автодорогах области днем местами туман, видимость 200-500 м.
З дощем і потеплінням — якою буде погода в Одесі завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, по прогнозу Натальи Диденко, днем, 4 января, на юге воздух прогреется до +2...+8 °C. Также синоптики предупредили о рекордно холодном январе в Украине.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы дождь прогноз погоды
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации