Погода в Одессе 4 января: дождь и потепление до +5 °C

В воскресенье, 4 января, Одессу накроет облачная погода с дождем. В течение дня воздух прогреется до +5 °C, но из-за влажности и ветра будет прохладнее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе на воскресенье, 4 января

Ночь в городе пройдет без осадков. Температура воздуха составит +1 °C, будет ощущаться как -1 °C. Ветер слабый, до 4 м/с.

Утром погода существенно не изменится. Столбики термометров покажут +1 °C, без осадков, с легким ветром до 3 м/с.

Днем в Одессе потеплеет до +5 °C, однако именно в этот период прогнозируют дождь. Количество осадков может достичь 2,4 мм, ветер усилится до 6 м/с, а влажность будет высокой.

Вечером дождь сохранится. Температура снизится до +4 °C, будет ощущаться как +3 °C, ветер ослабнет до 4 м/с.

Световой день продлится 8 часов 43 минуты — солнце взойдет в 07:40, а зайдет в 16:23.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области на воскресенье, 4 января

Облачно, облачно.

Небольшие осадки.

Днем местами туман местами.

Ветер юго-восточный, во второй половине дня северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от +1...-4 °С, днем +1...+6 °С, местами до +9 °С.

На автодорогах области днем местами туман, видимость 200-500 м.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, по прогнозу Натальи Диденко, днем, 4 января, на юге воздух прогреется до +2...+8 °C. Также синоптики предупредили о рекордно холодном январе в Украине.