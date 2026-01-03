Погода в Одесі 4 січня: дощ і потепління до +5 °C

Жінка під парасолею йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 4 січня, Одесу накриє хмарна погода з дощем. Протягом дня повітря прогріється до +5 °C, але через вологість і вітер буде прохолодніше.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі на неділю, 4 січня

Ніч у місті пройде без опадів. Температура повітря становитиме +1 °C, відчуватиметься як -1 °C. Вітер слабкий, до 4 м/с.

Вранці погода суттєво не зміниться. Стовпчики термометрів покажуть +1 °C, без опадів, із легким вітром до 3 м/с.

Вдень в Одесі потеплішає до +5 °C, однак саме в цей період прогнозують дощ. Кількість опадів може сягнути 2,4 мм, вітер посилиться до 6 м/с, а вологість буде високою.

Увечері дощ збережеться. Температура знизиться до +4 °C, відчуватиметься як +3 °C, вітер ослабне до 4 м/с.

Світловий день триватиме 8 годин 43 хвилини — сонце зійде о 07:40, а зайде о 16:23.

Погода в Одеській області на неділю, 4 січня

Хмарно.

Невеликі опади.

Вдень місцями туман.

Вітер південно-східний, у другій половині дня північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від +1...-4 °С, вдень +1...+6 °С, місцями до +9 °С.

На автошляхах області вдень місцями туман, видимість 200-500 м.

Нагадаємо, за прогнозом Наталки Діденко, удень, 4 січня, на півдні повітря прогріється до +2...+8 °C. Також синоптики попередили про рекордно холодний січень в Україні.