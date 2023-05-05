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Сакральная дата: Гуменюк рассказала о планах россиян на 9 мая

5 мая 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сакральная дата: Гуменюк рассказала о планах россиян на 9 мая
Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Приближается сакральная дата для россиян 9 мая. Враг может готовиться к очередному обстрелу.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире 24 канала.

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"Мы оцениваем уровень угрозы ракетного удара как достаточно высокий. Они продолжают маневрировать, у них готовы и снаряжение, и ракетоносители. И даже могут перешагнуть тот красный предел, за которым якобы находится неприкосновенный запас собственной безопасности", — сообщила представитель ОК "Юг".

Кроме того, спикер ОК "Юг" добавила, что враг продолжает использовать комбинированную тактику по применению ракет разного базирования: воздушного и надводного. Также используют "Шахеды".

"Они продолжают истощать систему нашей ПВО, для того чтобы на "Шахеды" тратился наш запас снарядов, которым мы можем себя защитить. И это может означать, что они готовятся к чему-то более мощному", — добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, количество ракетоносителей в Черном море уменьшилось, впрочем, не следует игнорировать сигналы тревоги. Ситуация в акватории меняется достаточно динамично. По состоянию на утро в Черном море 8 кораблей РФ. Этот состав усилен одним ВДК и одним ракетоносителем, который может нести до 8 "Калибров".

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