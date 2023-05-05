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Сакральна дата: Гуменюк розповіла про плани росіян на 9 травня

5 травня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сакральна дата: Гуменюк розповіла про плани росіян на 9 травня
Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Наближається сакральна дата для росіян — 9 травня. Ворог може готуватись до чергового обстрілу. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі 24 каналу.

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"Ми оцінюємо рівень загрози ракетного удару як досить високий. Вони продовжують маневрувати, у них готові й спорядження, і ракетоносії. І навіть можуть переступити ту червону межу, за якою нібито знаходиться недоторканний запас власної безпеки", — повідомила речниця ОК "Південь".

Крім того, речниця ОК "Південь" додала, що ворог продовжує використовувати комбіновану тактику із застосування ракет різного базування: повітряного й надводного. Також використовують "Шахеди".

"Вони продовжують виснажувати систему нашої ППО, для того, щоб на "Шахеди" витрачався наш запас снарядів, яким ми можемо себе захистити. Й це може означати що вони готуються до чогось більш потужного", — додала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, кількість ракетоносіїв в Чорному морі зменшилась, втім не слід ігнорувати сигнали тривоги. Ситуація в акваторії змінюється досить динамічно. Станом на ранок в Чорному морі 8 кораблів РФ. Цей склад підсилений одним ВДК та одним ракетоносієм, який може нести до 8 "Калібрів".

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