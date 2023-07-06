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Сальмонелла, ротавирус и не только: Минздрав о состоянии водоемов на юге страны

6 июля 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сальмонелла, ротавирус и не только: Минздрав о состоянии водоемов на юге страны
Люди отдыхают на море. Фото: Новости.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Последние исследования подтверждают постоянное и значительное микробное загрязнение поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, рек Днепра, Ингула, Ингульца, Южного Буга и лиманов. Информация, полученная из 1604 проведенных анализов, свидетельствует, что 540 образцов не соответствуют гигиеническим нормам.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

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Среди выявленных проблем отмечают превышение санитарно-химических, микробиологических и токсикологических показателей. Серьезную угрозу представляют наличие сальмонелл, яиц и личинок гельминтов, кишечной палочки и ротавирусов. Дополнительно обнаружено присутствие холеровидных вибрионов.

Важно отметить, что холероподобные вибрионы не являются прямыми возбудителями холеры, но могут вызывать пищевые токсикоинфекции, которые проявляются в виде расстройств желудочно-кишечного тракта с разной степенью тяжести.

Основными источниками инфекции могут быть загрязненная вода открытых водоемов, а также рыба, креветки, моллюски и другие водные организмы, являющиеся носителями этих микроорганизмов.

Отметим, с целью предотвращения ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации после подрыва Каховской ГЭС вводятся ограничения по водным объектам Николаевской области. Речь идет о лиманах, реках и Черном море.

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