Сальмонелла, ротавирус и не только: Минздрав о состоянии водоемов на юге страны

Люди отдыхают на море. Фото: Новости.

Последние исследования подтверждают постоянное и значительное микробное загрязнение поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, рек Днепра, Ингула, Ингульца, Южного Буга и лиманов. Информация, полученная из 1604 проведенных анализов, свидетельствует, что 540 образцов не соответствуют гигиеническим нормам.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Читайте также:

Среди выявленных проблем отмечают превышение санитарно-химических, микробиологических и токсикологических показателей. Серьезную угрозу представляют наличие сальмонелл, яиц и личинок гельминтов, кишечной палочки и ротавирусов. Дополнительно обнаружено присутствие холеровидных вибрионов.

Важно отметить, что холероподобные вибрионы не являются прямыми возбудителями холеры, но могут вызывать пищевые токсикоинфекции, которые проявляются в виде расстройств желудочно-кишечного тракта с разной степенью тяжести.

Основными источниками инфекции могут быть загрязненная вода открытых водоемов, а также рыба, креветки, моллюски и другие водные организмы, являющиеся носителями этих микроорганизмов.

Отметим, с целью предотвращения ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации после подрыва Каховской ГЭС вводятся ограничения по водным объектам Николаевской области. Речь идет о лиманах, реках и Черном море.