Сальмонела, ротавірус і не тільки: МОЗ про стан водойм на півдні країни

Люди відпочивають на морі. Фото: Новини.LIVE

Останніми дослідженнями підтверджується постійне та значне мікробне забруднення поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річок Дніпра, Інгула, Інгульця, Південного Бугу та лиманів. Інформація, отримана з 1 604 проведених аналізів, свідчить, що 540 зразків не відповідають гігієнічним нормам.

Про це повідомляє МОЗ України.

Читайте також:

Серед виявлених проблем відмічаються перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних та токсикологічних показників. Серйозну загрозу становлять наявність сальмонел, яєць та личинок гельмінтів, кишкової палички та ротавірусів. Додатково виявлено присутність холероподібних вібріонів.

Важливо зауважити, що холероподібні вібріони не є прямими збудниками холери, але можуть спричиняти харчові токсикоінфекції, які проявляються у вигляді розладів шлунково-кишкового тракту з різним ступенем тяжкості.

Основними джерелами інфекції можуть бути забруднена вода відкритих водойм, а також риба, креветки, молюски та інші водні організми, які є носіями цих мікроорганізмів.

Зазначимо, з метою запобігання погіршенню санітарно-епідеміологічної ситуації після підриву Каховської ГЕС вводяться обмеження щодо водних об'єктів Миколаївської області. Йдеться про лимани, річки та Чорне море.