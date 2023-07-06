Сальмонела, ротавірус і не тільки: МОЗ про стан водойм на півдні країни
Останніми дослідженнями підтверджується постійне та значне мікробне забруднення поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річок Дніпра, Інгула, Інгульця, Південного Бугу та лиманів. Інформація, отримана з 1 604 проведених аналізів, свідчить, що 540 зразків не відповідають гігієнічним нормам.
Про це повідомляє МОЗ України.
Серед виявлених проблем відмічаються перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних та токсикологічних показників. Серйозну загрозу становлять наявність сальмонел, яєць та личинок гельмінтів, кишкової палички та ротавірусів. Додатково виявлено присутність холероподібних вібріонів.
Важливо зауважити, що холероподібні вібріони не є прямими збудниками холери, але можуть спричиняти харчові токсикоінфекції, які проявляються у вигляді розладів шлунково-кишкового тракту з різним ступенем тяжкості.
Основними джерелами інфекції можуть бути забруднена вода відкритих водойм, а також риба, креветки, молюски та інші водні організми, які є носіями цих мікроорганізмів.
Зазначимо, з метою запобігання погіршенню санітарно-епідеміологічної ситуації після підриву Каховської ГЕС вводяться обмеження щодо водних об'єктів Миколаївської області. Йдеться про лимани, річки та Чорне море.