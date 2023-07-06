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Сальмонела, ротавірус і не тільки: МОЗ про стан водойм на півдні країни

6 липня 2023 19:00
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Анна Мурадова
Редактор
Сальмонела, ротавірус і не тільки: МОЗ про стан водойм на півдні країни
Люди відпочивають на морі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Останніми дослідженнями підтверджується постійне та значне мікробне забруднення поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річок Дніпра, Інгула, Інгульця, Південного Бугу та лиманів. Інформація, отримана з 1 604 проведених аналізів, свідчить, що 540 зразків не відповідають гігієнічним нормам.

Про це повідомляє МОЗ України.

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Серед виявлених проблем відмічаються перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних та токсикологічних показників. Серйозну загрозу становлять наявність сальмонел, яєць та личинок гельмінтів, кишкової палички та ротавірусів. Додатково виявлено присутність холероподібних вібріонів.

Важливо зауважити, що холероподібні вібріони не є прямими збудниками холери, але можуть спричиняти харчові токсикоінфекції, які проявляються у вигляді розладів шлунково-кишкового тракту з різним ступенем тяжкості.

Основними джерелами інфекції можуть бути забруднена вода відкритих водойм, а також риба, креветки, молюски та інші водні організми, які є носіями цих мікроорганізмів.

Зазначимо, з метою запобігання погіршенню санітарно-епідеміологічної ситуації після підриву Каховської ГЕС вводяться обмеження щодо водних об'єктів Миколаївської області. Йдеться про лимани, річки та Чорне море.

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