Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 6 липня

Аналіз стану води. Фото: google

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Морська вода вже відповідає санітарним нормам.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, проби морської води, відібрані на пляжах "Ланжерон" та 16-ї станції В. Фонтану 03 липня, відповідають нормам щодо складу та властивостей.

"Звертаємо увагу, що внаслідок підриву Каховської ГЕС та забруднення Чорного моря досі діє заборона на купання в морі, вилов та вживання свіжої морської риби, інших морських водних біоресурсів, а також риби сумнівного походження", — йдеться в повідомленні.

В якому стані питна вода

Згідно з ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", результати відібраних 2 проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 2 проби питної води на санітарно-хімічні показники є нормальними, і не було виявлено жодних нестандартних проб.

За результатами внутрішнього лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс", питна вода відповідає гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Нагадаємо, у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 6 липня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.